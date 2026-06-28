micron:-Η-ζήτηση-έγινε-χείμαρρος

Η Micron (MU) παρέδωσε ένα τρίμηνο που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως κάτι λιγότερο από εκρηκτικό.

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Τα έσοδα του γ’ τριμήνου της χρήσης 2026 εκτινάχθηκαν κατά 346% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 41,5 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατά περίπου 6,2 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Non-GAAP EPS) διαμορφώθηκαν στα 25,11 δολάρια, υψηλότερα κατά 4,83 δολάρια από τις προβλέψεις της αγοράς.

Πίσω από αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη βρίσκεται η ασταμάτητη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Ο τομέας Cloud Memory αυξήθηκε κατά 307%, ενώ οι λύσεις για Core Data Centers εκτοξεύθηκαν κατά 653%, επιβεβαιώνοντας ότι οι hyperscalers συνεχίζουν να επενδύουν επιθετικά σε AI servers και μνήμες υψηλής απόδοσης.

Ισχυρή ήταν και η συμβολή των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, με τα Mobile & Client να καταγράφουν άνοδο 254% και τον κλάδο Automotive & Embedded να αυξάνεται κατά 311%.

Από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή έχει αρχίσει να βλέπει τα 1300 δολάρια, όταν στις αρχές του έτους λάμβανε τιμές στα 310 δολάρια.

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June 28, 2026