Άνδρας-στις-ΗΠΑ-σκότωσε-τη-σύζυγο-και-την-κόρη-του-επειδή-τον-κατηγόρησαν-ότι-δεν-φροντίζει-την-ηλικιωμένη-μητέρα-του

Ένα διπλό φονικό έχει σοκάρει τις τελευταίες ώρες στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένας 63χρονος άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τη σύζυγό του και την κόρη τους, έπειτα από έντονο καβγά για τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του.

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Σύμφωνα με την New York Post, η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η 37χρονη κόρη του, Αμάντα, τον κατηγόρησε ότι παραμελούσε τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του, επαναλαμβάνοντας όσα, σύμφωνα με την έρευνα, του είχε ήδη προσάψει και η σύζυγός του, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 38 χρόνια.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και πήρε αιματηρή τροπή.

Η ομολογία του: «Τα έχασα…»

Στην ηχογράφηση της κλήσης που έκανε ο ίδιος στο 911 και δόθηκε στη δημοσιότητα, ο 63χρονος ακούγεται να ομολογεί τις πράξεις του, λέγοντας:

«Η γυναίκα μου είπε στην κόρη μου ότι δεν φροντίζω τη μητέρα μου. Τη φροντίζω κάθε μέρα και μόλις πυροβόλησα την κόρη μου και τη σύζυγό μου, με την οποία ήμασταν μαζί 38 χρόνια […]. Δεν άντεχα άλλο τα ψέματα και τον τρόπο που μου φώναζαν. Δεν ξέρω… απλώς τα έχασα. Λυπάμαι τόσο πολύ. Τριάντα οκτώ χρόνια. Την αγαπούσα».

Η 37χρονη μαζί με την μητέρα της



Σε άλλο σημείο της συνομιλίας φέρεται να είπε στους τηλεφωνητές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης:

«Την πυροβόλησα με ένα 9άρι κατευθείαν στο κεφάλι».

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας, στη μικρή πόλη Όξφορντ της Τζόρτζια, περίπου 65 χιλιόμετρα ανατολικά της Ατλάντα. Εκεί βρήκαν νεκρή την 37χρονη Αμάντα, ενώ η μητέρα της διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Η μαρτυρία του συζύγου της 37χρονης

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί η περιγραφή του συζύγου της Αμάντα, Άνταμ ΜακΓκραθ, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο αιματηρό περιστατικό. Στην κλήση που έκανε στο 911 ανέφερε ότι η σύζυγός του ήταν «μεθυσμένη» και «αναστατωμένη» όταν επισκέφθηκαν το πατρικό της και ξεκίνησε η έντονη αντιπαράθεση με τον πατέρα της.

«Την πήγα στο σπίτι των γονιών της και άρχισε να διαπληκτίζεται με τον πατέρα της. Εκείνος είπε: “Έχω όπλο… θα πατήσω τη σκανδάλη” και αμέσως μετά την πυροβόλησε στο κεφάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΜακΓκραθ περιέγραψε ακόμη ότι ο 63χρονος στράφηκε στη συνέχεια εναντίον της συζύγου του.

«Την άρπαξε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Έφυγα τρέχοντας γιατί έπρεπε να προστατεύσω τα δύο παιδιά μου και φοβόμουν να επιστρέψω στο σπίτι», είπε στους διασώστες.

Σε βάρος του 63χρονου Ραλφ Μίνσεϊ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία και ακόμη σειρά ποινικών αδικημάτων. Ο 63χρονος παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.