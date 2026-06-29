Αίρεται-από-30-Ιουνίου-το-πλαφόν-στις-επιχειρήσεις,-έρχεται-«συμφωνία-κυρίων»-για-μειώσεις-τιμών

(Τι δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά την κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου).

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Την άρση του μέτρου επιβολής πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου και την επίτευξη μιας «συμφωνίας κυρίων» για σημαντικές μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη διατροφής στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με στόχο την ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε δηλώσεις του από το υπουργείο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για το μείζον θέμα της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η αντιμετώπιση του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς».

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