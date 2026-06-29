Αιχμές-Ερντογάν-για-Αθήνα:-Στενά-πολιτικά-συμφέροντα-αποκλείουν-τις-αμυντικές-δυνατότητες-που-προσφέρει-η-Τουρκία

Για «αποκλεισμό» της Τουρκίας λόγω «στενών πολιτικών συμφερόντων» έκανε λόγο τη Δευτέρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας αιχμές για την Αθήνα και τη Λευκωσία.

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«Παρά τη συνεισφορά μας, αποτελεί γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα οφέλη που παρέχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή ασφάλεια» υποστήριξε ο πρόεδρος της Τουρκίας, σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

O Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε τη δημιουργία «άνευ όρων» δικτύου ασφάλειας και άμυνας σε ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, «που εκτείνεται από το Τέξας έως την Άγκυρα».

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«Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα της συμμαχίας, έχουμε τη βούληση να συμπεριληφθοούμε σε όλες τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στην ήπειρο. Αναμένουμε το έντονο ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας, ως βουλευτές, για την ένταξη της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε δε. Η Τουρκία παραμένει εκτός του χρηματοδοτικού προγράμματος άμυνας SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που η Άγκυρα αναζητά ενεργά τρόπους συμμετοχής.

«Ο αποκλεισμός της δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον αμυντικό τομέα λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να σχηματίσουμε, σε ολόκληρη τη συμμαχία, ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας που εκτείνεται από τον Τέξα έως την Άγκυρα — χωρίς κανένα ”αν” ή “αλλά”».

«Με τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της, τις σύγχρονες στρατιωτικές δυνατότητες και την προηγμένη αμυντική βιομηχανία της, η Τουρκία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους Συμμάχους που συμβάλλουν στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ για περισσότερα από 70 χρόνια» συνέχισε ο Ερντογάν.

«Παίζουμε ενεργό ρόλο στις αποστολές του ΝΑΤΟ και συμβάλλουμε στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Μοιραζόμαστε με τους Συμμάχους μας τόσο την εξαιρετική μας ικανότητα να διαχειριζόμαστε περιφερειακές κρίσεις όσο και την εκτεταμένη εμπειρία μας εντός του ΝΑΤΟ».

«Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας θα είναι η έμφαση που θα δοθεί στη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. «Πρέπει να άρουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το εμπόριο της αμυντικής βιομηχανίας».

Επίθεση στο Ισραήλ

«Παρακολουθούμε στενά τις επιθέσεις —ιδίως εκείνες που στοχεύουν τον Λίβανο— που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη συμφωνία, η οποία έχει φέρει μια πολύ αναγκαία αίσθηση ανακούφισης στην περιοχή μας και στον κόσμο» δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν εξαπολύοντας επίθεση στο Ισραήλ.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι προκλήσεις του γενοκτονικού δικτύου, το οποίο δεν μπορεί να ανεχθεί την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή μας και μάλιστα θεωρεί αυτή τη σταθερότητα ως απειλή για την ίδια του την ασφάλεια, δεν θα επιτραπεί να επιτύχουν».

«Οι δράστες της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στη Γάζα σίγουρα θα λογοδοτήσουν και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό το γεγονός».

«Η βασική αιτία των εντάσεων στη Μέση Ανατολή είναι το παλαιστινιακό ζήτημα. Δυστυχώς, η διαρκής ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή μας όσο συνεχίζεται η κατοχή και η συνεχιζόμενη σφετερισμός γης από το Ισραήλ».

«Η πύλη προς τη διαρκή ειρήνη είναι μια λύση δύο κρατών. Πρέπει να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και εδαφικά συνεχές παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα του 1967» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

- sofokleous10.gr

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