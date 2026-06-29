Ασιατικές-αγορές:-Αναζήτηση-πυξίδας-με-φόντο-τις-εξελίξεις-στη-Μέση-Ανατολή

Μεικτή είναι η εικόνα στις ασιατικές αγορές με τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο προσκήνιο και να απασχολούν τους επενδυτές.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,8% και ο Topix κατά 0,24%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 1,48%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq εκτινάχθηκε κατά 7,32%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,38%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε άνοδο 2,13%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε οριακά υψηλότερα, με κέρδη 0,06%.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή να διακόψουν προσωρινά τις εχθροπραξίες και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στρατιωτικών επιθέσεων που απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης (MOU)», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC την Κυριακή. «Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές θα αποκλιμακώσουν την ένταση και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα».

Οι ΗΠΑ έπληξαν το Σαββατοκύριακο ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ως αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να «εξαφανίσει» το Ιράν, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social: «Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν μόλις αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, επειδή παραβίασαν ΞΑΝΑ τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός!».

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούσαν να εκτιμήσουν εάν η παύση των εχθροπραξιών θα διατηρηθεί και θα περιορίσει τις ανησυχίες για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Το διεθνές αργό Brent ενισχύθηκε κατά 0,67%, στα 72,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε άνοδο 1,2%, στα 70,06 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, και η Wall Street έρχεται από μία μπερδεμένη εβδομάδα, κατά την οποία ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν σχεδόν κατά 2% και 4,6% αντίστοιχα, με τις Nvidia και Alphabet να χάνουν περισσότερο από 8% η καθεμία. Οι Meta Platforms, Apple και Amazon κατέγραψαν επίσης απώλειες άνω του 4%, ενώ η SpaceX σημείωσε πτώση 17%.

Αντίθετα, ο Dow Jones, ο οποίος έχει μικρότερη έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο, κινήθηκε ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη 0,6%. Πρωταγωνιστές της ανόδου ήταν οι Merck και Johnson & Johnson, με άνοδο 13% και 11,5% αντίστοιχα.

«Οι επενδυτές φαίνεται πως εμφανίζουν σημάδια κόπωσης απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη (AI Fatigue)», έγραψε ο πρόεδρος της Yardeni Research, Εντ Γιαρντένι. «Αμφισβητούν κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες των hyperscalers για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποδώσουν ποτέ. Παράλληλα, ανησυχούν ότι οι νέες τεχνολογίες θα καταστήσουν γρήγορα ξεπερασμένες τις σημερινές, μέσα από μια διαδικασία που είναι γνωστή ως “δημιουργική καταστροφή”».

Η εβδομάδα αυτή σηματοδοτεί και το τέλος των συναλλαγών του Ιουνίου. Μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, ο S&P 500 κατέγραφε απώλειες 3% για τον μήνα, ενώ ο Nasdaq είχε υποχωρήσει περισσότερο από 6%. Αντίθετα, ο Dow Jones ενισχυόταν κατά περισσότερο από 1% σε μηνιαία βάση.