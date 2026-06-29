Αύξηση-22,3%-στις-οικοδομικές-άδειες-τον-Μάρτιο

Αύξηση 40,7% στην επιφάνεια και αύξηση 38,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 για το σύνολο της χώρας.

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Σε 2.697 ανήλθαν οι οικοδομικές άδειες τον Μάρτιο, που αντιστοιχούν σε 568.908 m2 επιφάνειας και 2.569.307 m3 όγκου, που ισοδυναμεί με αύξηση 22,3% στον αριθμό, αύξηση 40,7% στην επιφάνεια και αύξηση 38,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 για το σύνολο της χώρας.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 ανήλθαν σε 2.662 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 557.463 m2 επιφάνειας και 2.473.520 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση 21,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 40,3% στην επιφάνεια και αύξηση 35,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 35 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11.445 m2 επιφάνειας και 95.787 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάρτιο 2026, είναι 3,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 31.078 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 7.112.414 m2 επιφάνειας και 34.225.118 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 9,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 10,5% στην επιφάνεια και αύξηση 16,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση 9,3% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση 11,3% στην επιφάνεια και αύξηση 17,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,7%. Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 48,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 60,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2025.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση 14,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 49,5% στην επιφάνεια και αύξηση 60,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Μαρτίου 2025.