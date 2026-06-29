Βενζίνη:-Η-πτώση-στις-τιμές-είχε-ημερομηνία-λήξης;-Τι-περιμένει-τώρα-η-αγορά

Η βενζίνη και το diesel παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με πριν από λίγες ημέρες, όμως η αγορά πετρελαίου βρίσκεται ξανά σε φάση αβεβαιότητας. Τι δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις και γιατί οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες.

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Η αποκλιμάκωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές της βενζίνης και του diesel φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και στις αρχές της εβδομάδας, όμως όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα αποτελέσει τη νέα κανονικότητα. Παρά το γεγονός ότι το Brent έκλεισε την Παρασκευή κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι εξελίξεις που ακολούθησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο υπενθύμισαν ότι η διεθνής αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να κινείται σε τεντωμένο σχοινί. Την ίδια στιγμή, η ελληνική αγορά προετοιμάζεται για νέες αυξήσεις στις χονδρικές τιμές, οι οποίες, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα περάσουν με χρονική υστέρηση και στις αντλίες.

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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,922 ευρώ το λίτρο, από 1,952 ευρώ πριν από περίπου δέκα ημέρες. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε στα 1,609 ευρώ το λίτρο, από 1,675 ευρώ το ίδιο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την αποκλιμάκωση που ήρθε ως αποτέλεσμα της προσδοκίας για αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ουσιαστικά τις συνθήκες που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι οι κίνδυνοι για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς είχαν περιοριστεί λόγω της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν και το Brent επέστρεψε στα επίπεδα πριν από την πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η αισιοδοξία αυτή αποδείχθηκε εύθραυστη.

Οι τιμές στις αντλίες δεν ακολουθούν άμεσα το Brent

Οι οδηγοί που θα δουν τις τιμές στα πρατήρια τη Δευτέρα δεν θα πρέπει να τις συνδέσουν με την πορεία που θα ακολουθήσει το Brent στο άνοιγμα των διεθνών αγορών. Στην αγορά καυσίμων υπάρχει πάντοτε χρονική υστέρηση μεταξύ της διαμόρφωσης των διεθνών τιμών, της χονδρικής αγοράς και της λιανικής. Και το σημαντικότερο, οι τιμές επηρεάζονται κυρίως από τα Platts αλλά και από έναν παράγοντα που συνήθως υποτιμάται, την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου.

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Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές που θα ισχύσουν στην αντλία στις αρχές της εβδομάδας αντανακλούν κυρίως τις προηγούμενες ημέρες και όχι τις τελευταίες εξελίξεις. Η χρονική αυτή απόσταση εξηγεί γιατί, ενώ οι οδηγοί εξακολουθούν να βλέπουν μειώσεις στα πρατήρια, η αγορά ήδη παρακολουθεί με ανησυχία τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιστρέφει

Παρότι το Brent έκλεισε την Παρασκευή κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι, οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου επανάφεραν την αβεβαιότητα γύρω από τη Μέση Ανατολή και τις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου. Οι νέες εντάσεις στην περιοχή υπενθύμισαν ότι η κατάσταση απέχει πολύ από το να θεωρηθεί πλήρως ομαλοποιημένη και ότι οι ισορροπίες μπορούν να ανατραπούν μέσα σε λίγες ώρες.

Πηγές της ελληνικής αγοράς σημειώνουν ότι ακόμη και όταν οι διεθνείς ειδήσεις ήταν σαφώς πιο αισιόδοξες την προηγούμενη εβδομάδα, η εκτίμηση ήταν πως η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνιμη ενώ ακόμη και εάν μια αισιόδοξη εξέλιξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός παγιωθεί, και πάλι θα απαιτηθεί χρόνος για να επέλθει διόρθωση στις τιμές. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παρέμενε ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου και οποιαδήποτε αναζωπύρωση της έντασης θα μπορούσε να επηρεάσει ξανά την αγορά.

Η ελληνική αγορά αναμένει από την Τρίτη αυξήσεις στις χονδρικές τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τις αρχές της εβδομάδας. Εφόσον επιβεβαιωθούν, θα αρχίσουν να αποτυπώνονται σταδιακά στις αντλίες λίγες ημέρες αργότερα, καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα που αγοράστηκαν με χαμηλότερες τιμές.

Λήγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται και το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αγορά καυσίμων, το οποίο ίσχυε ως έκτακτη παρέμβαση από την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.

Έτσι, η αγορά εισέρχεται στον Ιούλιο με δύο βασικές παραμέτρους που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών: αφενός τις διεθνείς εξελίξεις γύρω από το πετρέλαιο και τη Μέση Ανατολή και αφετέρου τη συμπεριφορά της εγχώριας αγοράς μετά τη λήξη του μέτρου. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, παρά τη σημερινή αποκλιμάκωση στις αντλίες, η μεταβλητότητα παραμένει υψηλή και οι επόμενες ημέρες αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από οδηγούς και επιχειρήσεις.