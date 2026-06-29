Γαλαξίας:-Πάνω-από-μισό-δισ.-ευρώ-οι-πωλήσεις,-υποχώρηση-κερδών-και-σημαντικές-επενδύσεις

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Πέντε ΑΕ που αναπτύσσει τα γνωστά σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Τα ορόσημα του 2025.

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Σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη εντός της επόμενης τριετίας, με διαρκή επέκταση των καταστημάτων της ανά την Ελλάδα, ίδρυση logistics και στόχο τη βελτίωση σε θέματα μηχανογράφησης και δημιουργία ορθολογικού αποθέματος για την άμεση τροφοδοσία των καταστημάτων της, ποντάρει η Πέντε ΑΕ που αναπτύσσει τα γνωστά σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και διεκδικεί σημαντικά μερίδια στο κανάλι της οργανωμένης λιανικής.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, το 2025 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 508,79 εκατ. ευρώ από 514,28 εκατ. ευρώ στη χρήση 2025, καταγράφοντας οριακή μείωση κατά 1,07%. Ωστόσο, οι πωλήσεις διατηρήθηκαν πάνω από το ψυχολογικό όριο των 500 εκατ. ευρώ, ή του μισού δισ. ευρώ.

Πιέσεις στην κερδοφορία

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, το 2025 τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 3.490.966,49 ευρώ σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των 7.907.707,87 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 55,85%.

Τα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την 31/12/2025 ανήλθαν σε 11.910.193,35 ευρώ ή 2,34% επί κύκλου εργασιών και σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσίασαν μείωση κατά ποσοστό 27,93%, ενώ τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων το 2025 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 2.512.500,00 ευρώ σε σχέση με τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των 5.952.578,15 ευρώ, παρουσίασαν δηλαδή μία μείωση κατά 57,79%.

«Τα παραπάνω κέρδη – παρόλο της μείωσης αυτών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση – αποδεικνύουν μία σταθερότητα στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας (σταθερή κερδοφορία επί σειρά ετών) σε ένα ομολογουμένως πολύ έντονο οικονομικό περιβάλλον ειδικά του κλάδου των σούπερ μάρκετ (υψηλό το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη εμπορική πολιτική που λειτουργεί στην αγορά). Η σταθερότητα αυτή που επιδεικνύει η εταιρεία μας οφείλεται, στην έντονη προσπάθεια και στη συνέχεια και συνέπεια των προσπαθειών της διοίκησης της εταιρείας και στην αμέριστη συμπαράσταση των στελεχών και εργαζομένων στην εταιρεία. Ακόμη δε, στη στενότερη παρακολούθηση των επιμέρους λειτουργιών της εταιρείας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της μηχανογράφησης και παράλληλα την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων της εταιρείας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις που έγιναν το 2025, κυρίως για την ίδρυση και λειτουργία των νέων καταστημάτων, ανήλθαν στο ποσό των 15.022.842,72 ευρώ, οι δε αποσβέσεις κατά τη χρήση αυτή ανήλθαν στο ποσό των 9.308.379,71 ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 2025 η Πέντε ΑΕ είχε 177 καταστήματα, 94 ιδιόκτητα και 83 μισθωμένα.

Η ιστορία

Ο Γαλαξίας έχει συμπληρώσει 55 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ξεκίνησε το ταξίδι του το 1971, όταν πέντε φίλοι, εργαζόμενοι ως υπάλληλοι σε διάφορους χώρους, αποφάσισαν να βάλουν τις οικονομίες τους και να ξεκινήσουν μια οικονομική δραστηριότητα στο χώρο των καταναλωτικών αγαθών και να ιδρύσουν το πρώτο κατάστημα.

Το αρχικό εκείνο κεφάλαιο, το έτος 1971, ήταν 300.000 δραχμές και έτσι ξεκίνησε η εταιρεία που ονομάστηκε ΠΕΝΤΕ Ε.Π.Ε. από τους πέντε αρχικούς μετόχους και διαχειριστή τον αείμνηστο Βασίλειο Χειμωνίδη. Οι πέντε αυτοί αρχικοί μέτοχοι εργάστηκαν εντατικά και αμισθί, και πλαισιώθηκαν και από άλλους αξιόλογους συνεργάτες, για να φτάσει ο Γαλαξίας να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής της, η εταιρεία πρωτοστάτησε για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα και έκανε μετόχους τους υπαλλήλους της! Όσοι υπέδειξαν ζήλο και εργατικότητα βρέθηκαν, από το 1981 και μετά, στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας, βλέποντας τα εισοδήματά τους από τα κέρδη, να αυξάνουν.