Γερμανία:-Η-volkswagen-είπε-στους-εργαζόμενους-ότι-οι-τρέχουσες-περικοπές-θέσεων-εργασίας-δεν-επαρκούν

Η διοίκηση της Volkswagen δήλωσε στην πλευρά των εργαζομένων του ομίλου αυτοκινήτων ότι οι συμφωνημένες μειώσεις θέσεων εργασίας που έχουν συμφωνηθεί επί του παρόντος δεν επαρκούν, σύμφωνα με σημείωμα του συμβουλίου εργαζομένων που είδε το Reuters τη Δευτέρα.

Οι περαιτέρω μειώσεις θέσεων εργασίας δεν έχουν ακόμη ποσοτικοποιηθεί, τουλάχιστον όχι στους εκπροσώπους των εργαζομένων, προστίθεται στο σημείωμα.

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Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τέσσερα γερμανικά εργοστάσια και να αυξήσει τις περικοπές θέσεων εργασίας έως και 100.000, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα την Παρασκευή, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που έχει γίνει ποτέ στον κλάδο.

- Reuters