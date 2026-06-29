Γ.-Χατζηθεοδοσίου:-Γιατί-μειώσεις-τιμών-από-τον-Σεπτέμβριο-και-όχι-από-αύριο;

«Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη, με την ελπίδα να τελειώσει επιτέλους ο εφιάλτης της ακρίβειας για όλο τον ελληνικό λαό αλλά ταυτόχρονα εκφράζουμε και μία απορία. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δούμε αυτές τις δραστικές μειώσεις; Από τη στιγμή που υπάρχει μία εθνική κοινωνική συμφωνία, όπως τη χαρακτήρισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τι εμποδίζει την άμεση εφαρμογή της;»

Το παραπάνω επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου χαιρετίζοντας τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη που έγινε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή παραγόντων της βιομηχανίας και των σούπερ-μάρκετ, όπου διαπιστώθηκε συναντίληψη στο θέμα της ανάγκης αποκλιμάκωσης των τιμών και από τον Σεπτέμβριο -όπως επισημαίνει ο πρόεδρος ότι ανέφερε ο υπουργός- θα δούμε δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.

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«Οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί τα τελευταία χρόνια σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις -πριν μάλιστα ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή- είναι τεράστιες. Κάθε ημέρα που περνάει είναι εξαιρετικά σημαντική για κάθε καταναλωτή καθώς μειώνεται δραματικά το εισόδημα του. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων που θα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.

Απαιτούνται εδώ και τώρα πολιτικές που θα σταματήσουν τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά και ενέργεια αλλά και θα δίνουν προοπτική βιωσιμότητας και ανάπτυξης σε κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση της χώρας», υπογραμμίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.