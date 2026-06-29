Διαφωνία-ΗΠΑ-Ιράν-για-τις-συνομιλίες:-Η-Τεχεράνη-απείχε-λόγω-επιθέσεων,-η-Ουάσιγκτον-λέει-ότι-συνεχίζονται

Το Ιράν δεν συμμετείχε στις προγραμματισμένες τεχνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχθηκε και τη μη εκπλήρωση βασικών όρων του μνημονίου συνεννόησης. Από την πλευρά της, η αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε τροχιά και θα συνεχιστούν όπως είχε προγραμματιστεί.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τη θέση της Τεχεράνης εξέφρασε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Μεχντί Φαζαϊλί, μέλος του Γραφείου Συντήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους είναι να διαπιστώσουμε εάν έχουμε πρόσβαση στα αποδεσμευμένα κεφάλαια. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε ο συγκεκριμένος όρος δεν έχει εκπληρωθεί», δήλωσε ο Φαζαϊλί.

ΗΠΑ: Οι συνομιλίες συνεχίζονται κανονικά

Παρά την απουσία της Τεχεράνης από τις σημερινές συνομιλίες, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθούν να προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

«Τίποτα δεν έχει ακυρωθεί. Οι τεχνικές συνομιλίες για την εφαρμογή του μνημονίου βρίσκονται σε τροχιά για τις επόμενες ημέρες, όπως είχε προγραμματιστεί, ενώ οι δίαυλοι αποτροπής συγκρούσεων λειτουργούν κανονικά μετά τη Σύνοδο της Λίμνης της Λουκέρνης», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία υπό την ηγεσία, από αμερικανικής πλευράς, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Εύθραυστη η συμφωνία μετά την ανταλλαγή πυρών

Η ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο δοκιμάζει την εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα στρατιωτική δράση εάν συνεχιστούν τα ιρανικά πλήγματα, ενώ η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα οδηγήσει σε «πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών».

Το μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν, το οποίο υπεγράφη νωρίτερα μέσα στον μήνα, προβλέπει την επαναλειτουργία των θαλάσσιων διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ, τη χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν, καθώς και το πλαίσιο των τεχνικών συνομιλιών για την αντιμετώπιση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Η υπογραφή του ενεργοποίησε προθεσμία 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συνολικής συμφωνίας.

Το μήνυμα Αραγτσί προς τις χώρες της περιοχής

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Κυριακή ότι οι χώρες της περιοχής δεν πρέπει να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν «το έδαφος ή οι εγκαταστάσεις τους» για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Αραγτσί έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη συνάντησή του στη Βαγδάτη με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Άλι Φάλεχ αλ Ζαΐντι. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους συζητήθηκαν επίσης οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως «πόλεμο που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» εναντίον του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Tasnim, ο Ιρανός υπουργός υπογράμμισε ότι οι χώρες της περιοχής οφείλουν να διαφυλάξουν την ειρήνη και την ασφάλεια, «ιδιαίτερα αποτρέποντας τα επιτιθέμενα μέρη από το να χρησιμοποιούν το έδαφος και τις εγκαταστάσεις τους για την πραγματοποίηση παράνομων επιθέσεων κατά του Ιράν».

Επαναλαμβάνονται τη Δευτέρα οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι

Οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι θα ξαναρχίσουν αύριο, Δευτέρα, μετέδωσαν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν, έπειτα από εβδομάδες αναστολής που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα ιρανικά πλήγματα στον Κόλπο.

“Για να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις στους πολυσύχναστους άξονες, λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να επαναλειτουργήσει η σύνδεση Τεχεράνη – Ντουμπάι στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί” της πρωτεύουσας, δήλωσε ο διευθυντής του αεροδρομίου Ραμίν Κασεφαζάρ, τον οποίο επικαλείται η κρατική τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Είναι δυνατό από σήμερα το βράδυ να γίνονται κρατήσεις εισιτήριων στον ιστότοπο της ιρανικής αεροπορικής εταιρίας Sepehran για την πρώτη πτήση που θα αναχωρήσει τη Δευτέρα στις 10.40 το πρωί τοπική ώρα (10.10 π.μ. ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τις 28 Φεβρουαρίου έως την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι έγινε επανειλημμένα στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, αλλά και πολιτικές υποδομές σε αυτές τις πετρελαιομοναρχίες, από το Κουβέιτ έως το Ομάν.

Το Ιράν απαντούσε με αυτό τον τρόπο στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου κατά του εδάφους του.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο πριν από τον πόλεμο ήταν το δεύτερο στον κόσμο σε αριθμό επιβατών μετά την Ατλάντα (Ηνωμένες Πολιτείες), είδε την κυκλοφορία του να καταρρέει κατά 66% τον Μάρτιο σε διάστημα ενός έτους.

Τα αεροδρόμια του Κόλπου, όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα, έχουν χτίσει το οικονομικό τους μοντέλο στη μετεπιβίβαση των επιβατών, καθώς επωφελούνται από τη θέση τους που είναι στο σταυροδρόμι των συνδέσεων προς και από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία.

Η σχεδόν παράλυση αυτών των εγκαταστάσεων κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αερομεταφορές.