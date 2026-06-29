Διερευνητικές-επαφές-για-πιθανό-τετ-α-τετ-Μητσοτάκη-Ερντογάν-στη-Σύνοδο-του-ΝΑΤΟ

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, καμία από τις δύο πλευρές δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας συνάντησης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστική συμφωνία.

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεννοήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούν να συντονιστούν τα προγράμματα των δύο ηγετών.

«Και στις δύο πλευρές που ρώτησα, δεν το αποκλείει κανένας. Επειδή στο παρελθόν κάποιο άλλο τετ α τετ που είχε προγραμματιστεί, στην τελευταία Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν είχε γίνει, καθώς τα προγράμματα δεν είχαν συμπέσει ακριβώς, δεν θέλουν να προαναγγείλουν κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για τον συντονισμό των προγραμμάτων, χωρίς όμως να έχει «κλειδώσει» μέχρι στιγμής κάποιο ραντεβού.

«Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι έχουν γίνει κάποιες συνεννοήσεις, μήπως τα προγράμματα ταιριάξουν και συναντηθούν. Δεν έχει κλείσει κάτι. Αλλά ότι υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν», σημείωσε.

Φίλης: Η Άγκυρα επιδιώκει αποκλιμάκωση ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Φίλης εκτίμησε ότι η τουρκική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να κρατήσει χαμηλούς τόνους έναντι της Ελλάδας ενόψει της Συνόδου.

Όπως ανέφερε, από τις επαφές που είχε τις προηγούμενες ημέρες με ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους προκύπτει ότι η Άγκυρα επιθυμεί να αποκλιμακώσει τη ρητορική της απέναντι στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η μετάθεση της συζήτησης για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν συνιστά υπαναχώρηση, αλλά προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων για διάλογο.

«Αυτή είναι η δική τους ερμηνεία, δεν λέω ότι αυτό ισχύει», διευκρίνισε ο κ. Φίλης, προσθέτοντας ωστόσο ότι η εικόνα που σχηματίζεται είναι πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην παρούσα συγκυρία, δεν επιθυμεί να ανοίξει νέο μέτωπο με την Ελλάδα, ανεξάρτητα από όσα προβάλλονται κατά καιρούς στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης των δύο ηγετών, σημείωσε ότι πλέον τέτοιες επαφές δεν γίνονται απλώς για λόγους εθιμοτυπίας.

«Αν γινόταν, θα έπρεπε να έχει μια ουσία. Ωστόσο, ακόμη και μια σύντομη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής θα έστελνε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, κυρίως όμως προς το εσωτερικό των δύο χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

- sofokleous10.gr

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