ΕΕ–Κίνα: Ο εμπορικός πόλεμος που όλοι φοβούνται αλλά κανείς δεν μπορεί πια να αποφύγει

Η εμπορική σύγκρουση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα δεν είναι πλέον ένα μακρινό σενάριο γεωοικονομικής ανάλυσης. Είναι μια πραγματικότητα που ωριμάζει με ταχύτητα, πίσω από τις διπλωματικές δηλώσεις, τα τεχνικά έγγραφα των Βρυξελλών και τις προειδοποιήσεις του Πεκίνου. Το ερώτημα δεν είναι πια αν η Ευρώπη και η Κίνα θα συγκρουστούν εμπορικά. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο βαθιά, πόσο γρήγορα και σε ποιους κλάδους θα εξαπλωθεί αυτή η σύγκρουση.

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Η αφορμή είναι γνωστή: τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι επιδοτήσεις, οι χαμηλές τιμές, η πίεση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως αυτό είναι μόνο η βιτρίνα. Η ουσία βρίσκεται βαθύτερα. Η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι επί χρόνια άφησε να χτιστεί απέναντί της ένα παραγωγικό υπερκράτος, το οποίο μπορεί να πλημμυρίζει την ευρωπαϊκή αγορά με βιομηχανικά προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά, ηλεκτρονικά, χημικά και εξαρτήματα σε τιμές που συχνά κανένας ευρωπαϊκός παραγωγός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.

Το 2025, η ΕΕ εξήγαγε προς την Κίνα αγαθά αξίας 199,6 δισ. ευρώ και εισήγαγε από την Κίνα αγαθά αξίας 559,4 δισ. ευρώ, δημιουργώντας εμπορικό έλλειμμα σχεδόν 360 δισ. ευρώ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, το έλλειμμα της ΕΕ στο εμπόριο αγαθών με την Κίνα έφτασε τα 98 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αυτά δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία. Είναι το αποτύπωμα μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής υποχώρησης.

Από την «ανοιχτή αγορά» στην αμυντική Ευρώπη

Για δεκαετίες, η Ευρώπη πίστευε ότι το ελεύθερο εμπόριο θα λειτουργούσε ως μηχανισμός εξισορρόπησης. Η Κίνα θα άνοιγε σταδιακά την αγορά της, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πουλούσαν περισσότερα προϊόντα σε εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζους καταναλωτές και η παγκοσμιοποίηση θα έφερνε αμοιβαίο όφελος.

Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή. Η Κίνα χρησιμοποίησε την πρόσβαση στις δυτικές αγορές για να χτίσει βιομηχανική υπεροχή, ενώ διατήρησε ισχυρούς μηχανισμούς κρατικής στήριξης, ελέγχου και προστασίας των δικών της επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα διπλό πρόβλημα: εξαρτάται από την Κίνα για κρίσιμες πρώτες ύλες και βιομηχανικά inputs, ενώ ταυτόχρονα απειλείται από την Κίνα στις ίδιες τις αγορές όπου κάποτε κυριαρχούσε.

Η αλλαγή στάσης των Βρυξελλών δεν είναι τυχαία. Η συνάντηση του Ευρωπαίου επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς με τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο στις Βρυξέλλες, στις 29 Ιουνίου 2026, πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης. Σύμφωνα με το Reuters, η Κομισιόν εξετάζει ακόμη και νομοθεσία που θα υποχρεώνει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διαφοροποιούν τις πηγές κρίσιμων προμηθειών, ακριβώς επειδή η εξάρτηση από την Κίνα θεωρείται πλέον στρατηγικός κίνδυνος.

Εδώ βρίσκεται η μεγάλη μεταστροφή. Η ΕΕ δεν μιλά πλέον μόνο για φθηνότερα προϊόντα ή για προστασία καταναλωτών. Μιλά για οικονομική ασφάλεια, για βιομηχανική κυριαρχία, για ανθεκτικότητα αλυσίδων εφοδιασμού. Με απλά λόγια, η Ευρώπη αρχίζει να παραδέχεται ότι το εμπόριο δεν είναι ουδέτερο. Είναι εργαλείο ισχύος.

Τα αυτοκίνητα: Εκεί όπου η Ευρώπη κατάλαβε ότι χάνει το παιχνίδι

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι το σημείο όπου η εμπορική σύγκρουση ΕΕ–Κίνας παύει να είναι θεωρία και γίνεται υπαρξιακό πρόβλημα. Δεν μιλάμε για έναν απλό κλάδο. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία απασχολεί 13,6 εκατομμύρια εργαζομένους, αντιστοιχεί στο 8,1% των θέσεων εργασίας στη μεταποίηση, δημιουργεί 414,7 δισ. ευρώ φορολογικά έσοδα, παράγει πάνω από 8% του ΑΕΠ της ΕΕ και δαπανά 84,6 δισ. ευρώ ετησίως σε R&D, δηλαδή περίπου το 34% της συνολικής ευρωπαϊκής δαπάνης έρευνας και ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, δεν χτυπιέται απλώς ένας βιομηχανικός κλάδος. Χτυπιέται η καρδιά της ευρωπαϊκής παραγωγικής ισχύος.

Οι αριθμοί δείχνουν γιατί οι Βρυξέλλες έχουν αρχίσει να πανικοβάλλονται. Το 2025 στην ΕΕ ταξινομήθηκαν 1.880.370 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με μερίδιο 17,4% στην αγορά, από 13,6% το 2024. Τα υβριδικά έφτασαν τα 3.733.325 οχήματα, με μερίδιο 34,5%, ενώ τα plug-in hybrids έφτασαν τα 1.015.887 οχήματα, με μερίδιο 9,4%. Την ίδια στιγμή, η βενζίνη έπεσε στο 26,6% και το diesel στο 8,9%. Δηλαδή, η μετάβαση δεν έρχεται· έχει ήδη συμβεί.

Στους πρώτους πέντε μήνες του 2026 η τάση έγινε ακόμη πιο καθαρή. Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν 4%, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά έφτασαν τις 950.521 μονάδες, πιάνοντας πλέον 20% της αγοράς. Τα υβριδικά έφτασαν τις 1.795.071 μονάδες και κατέλαβαν 37,8% της αγοράς, ενώ τα plug-in hybrids ανήλθαν σε 460.217 μονάδες, με μερίδιο 9,7%. Αντίθετα, το συνολικό μερίδιο βενζίνης και diesel έπεσε στο 30,1%, από 38% έναν χρόνο πριν.

Εδώ ακριβώς μπαίνει η Κίνα. Η Ευρώπη ηλεκτρίζεται, αλλά η Κίνα έχει ήδη αποκτήσει τεράστια παραγωγική κλίμακα στα ηλεκτρικά. Το 2025 πουλήθηκαν στην Κίνα πάνω από 13 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή περίπου 6 στα 10 ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως. Το μερίδιο των ηλεκτρικών στις νέες πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα πλησίασε το 55%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πωλήσεις ηλεκτρικών —μετρώντας BEV και PHEV— έφτασαν σχεδόν τα 3 εκατομμύρια, με μερίδιο λίγο κάτω από 27%. Η απόσταση είναι τεράστια: η Ευρώπη ανεβαίνει, αλλά η Κίνα παίζει ήδη σε άλλη κλίμακα.

Η πίεση φαίνεται και στις ίδιες τις πωλήσεις κινεζικών εταιρειών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Fraunhofer ISI, παρά τους ευρωπαϊκούς δασμούς, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων κινεζικών κατασκευαστών στην Ευρώπη αυξήθηκαν το 2025 πάνω από 60%, φτάνοντας περίπου τις 230.000 μονάδες. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η έκρηξη στα plug-in hybrids: από περίπου 27.000 οχήματα το 2024, οι πωλήσεις κινεζικών PHEV στην Ευρώπη ανέβηκαν περίπου στις 160.000 μονάδες το 2025. Αυτό δείχνει και την κινεζική προσαρμογή: όταν η Ευρώπη χτυπά τα αμιγώς ηλεκτρικά, οι Κινέζοι σπρώχνουν υβριδικά και plug-in hybrids.

Τον Μάιο του 2026, η εικόνα έγινε ακόμη πιο αιχμηρή. Στην Ευρώπη —ΕΕ, Βρετανία και EFTA— οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν 3,6%, φτάνοντας τα 1.152.523 οχήματα. Τα BEV αυξήθηκαν 39,1%, τα PHEV 13,2% και τα υβριδικά 8,2%, με τις ηλεκτροκίνητες τεχνολογίες να αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από τα δύο τρίτα των νέων ταξινομήσεων. Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις βενζίνης και diesel υποχώρησαν περίπου 19% η καθεμία.

Οι κινεζικές μάρκες δεν μπήκαν απλώς στην ευρωπαϊκή αγορά· μπήκαν με ταχύτητα. Τον Μάιο του 2026, οι ταξινομήσεις της Leapmotor εκτινάχθηκαν 465,1%, της Chery 244,1% και της BYD 136,6% σε ετήσια βάση. Η Geely και η SAIC κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με αυξήσεις 12,6% και 13,9% αντίστοιχα. Αυτοί οι ρυθμοί δεν είναι απλή ανάπτυξη από χαμηλή βάση. Είναι ένδειξη ότι οι Κινέζοι βρίσκουν γρήγορα δίοδο στην ευρωπαϊκή ζήτηση.

Γι’ αυτό οι δασμοί της ΕΕ στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι μια τεχνική εμπορική λεπτομέρεια. Είναι αμυντική γραμμή. Η Κομισιόν έχει επιβάλει πρόσθετους αντισταθμιστικούς δασμούς για πέντε χρόνια: 17% στη BYD, 18,8% στη Geely, 35,3% στη SAIC, 7,8% στην Tesla Shanghai, 20,7% σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και 35,3% στις μη συνεργαζόμενες. Και αυτοί οι δασμοί έρχονται πάνω στον βασικό ευρωπαϊκό εισαγωγικό δασμό αυτοκινήτων.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι οι δασμοί δεν λύνουν από μόνοι τους το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Απλώς αγοράζουν χρόνο. Η Κίνα έχει χαμηλότερο κόστος, τεράστια παραγωγή, κρατική στήριξη, έλεγχο σε μπαταρίες και κρίσιμες πρώτες ύλες, και πλέον μάρκες που βελτιώνονται ταχύτατα σε ποιότητα, τεχνολογία και εξοπλισμό. Η Ευρώπη έχει ισχυρά brands, τεχνογνωσία και βιομηχανική παράδοση, αλλά κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι στην τιμή και στην ταχύτητα.

Το πιο ανησυχητικό για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι ότι η κινεζική απειλή δεν περιορίζεται στα φθηνά μικρά ηλεκτρικά. Επεκτείνεται σε SUV, plug-in hybrids, premium μοντέλα, στόλους, εταιρικές πωλήσεις και παραγωγικές συνεργασίες εντός Ευρώπης. Αν οι Κινέζοι καταφέρουν να παράγουν στην Ευρώπη, να αποφεύγουν μέρος των δασμών και να κρατούν την τιμή χαμηλότερα από τους ευρωπαϊκούς ομίλους, τότε η σύγκρουση αλλάζει επίπεδο. Δεν θα είναι πλέον «εισαγωγές από την Κίνα». Θα είναι κινεζική βιομηχανική παρουσία μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μικρό ένθετο με αριθμούς για το άρθρο

Δείκτης Αριθμός Εργαζόμενοι στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 13,6 εκατ. Μερίδιο στις θέσεις εργασίας μεταποίησης της ΕΕ 8,1% Φορολογικά έσοδα από τον κλάδο 414,7 δισ. ευρώ Ετήσια δαπάνη R&D 84,6 δισ. ευρώ BEV ταξινομήσεις στην ΕΕ το 2025 1.880.370 Μερίδιο BEV στην ΕΕ το 2025 17,4% BEV ταξινομήσεις στην ΕΕ Ιαν.–Μάιος 2026 950.521 Μερίδιο BEV στην ΕΕ Ιαν.–Μάιος 2026 20% Plug-in hybrids στην ΕΕ Ιαν.–Μάιος 2026 460.217 Μερίδιο βενζίνης + diesel στην ΕΕ Ιαν.–Μάιος 2026 30,1% Ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Κίνα το 2025 πάνω από 13 εκατ. Μερίδιο ηλεκτρικών στις νέες πωλήσεις Κίνας σχεδόν 55% Πωλήσεις κινεζικών BEV κατασκευαστών στην Ευρώπη το 2025 περίπου 230.000 Πωλήσεις κινεζικών PHEV στην Ευρώπη το 2025 περίπου 160.000

Πιο αιχμηρή πρόταση για να κλείνει η ενότητα

Το αυτοκίνητο είναι για την Ευρώπη ό,τι ήταν κάποτε ο άνθρακας και ο χάλυβας: σύμβολο βιομηχανικής ισχύος. Αν η Κίνα κερδίσει την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δεν θα έχει απλώς πουλήσει περισσότερα οχήματα. Θα έχει μεταφέρει το κέντρο βάρους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας από τη Στουτγκάρδη, το Βόλφσμπουργκ, το Τορίνο και το Παρίσι προς τη Σενζέν, τη Σαγκάη και το Γκουανγκζού. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ο εμπορικός πόλεμος μοιάζει πλέον σχεδόν αναπόφευκτος.

Η πραγματική βόμβα: σπάνιες γαίες και κρίσιμες πρώτες ύλες

Αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι το πολιτικά ορατό μέτωπο, οι σπάνιες γαίες είναι το αθέατο στρατηγικό μέτωπο. Εκεί η Κίνα έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από όση συχνά παραδέχεται η Ευρώπη.

Οι σπάνιες γαίες και οι κρίσιμες πρώτες ύλες δεν είναι απλώς υλικά για «πράσινες» τεχνολογίες. Είναι απαραίτητες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεμογεννήτριες, αεροναυπηγική, αμυντικά συστήματα, ραντάρ, ηλεκτρονικά, ημιαγωγούς, μόνιμους μαγνήτες και μπαταρίες. Χωρίς αυτές, δεν υπάρχει πράσινη μετάβαση. Δεν υπάρχει αμυντική αυτονομία. Δεν υπάρχει σοβαρή βιομηχανική στρατηγική.

Η Κίνα έχει ήδη χρησιμοποιήσει περιορισμούς εξαγωγών στις σπάνιες γαίες και σε κρίσιμα μέταλλα, επηρεάζοντας και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε ότι η ΕΕ έχει πληγεί από τους κινεζικούς ελέγχους στις σπάνιες γαίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ψηφιακή, πράσινη και αμυντική της βιομηχανία.

Η κινεζική στρατηγική εδώ είναι απλή και ωμή: όταν η Δύση βάζει φραγμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογία, η Κίνα υπενθυμίζει ότι κρατά στα χέρια της κρίσιμους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας. Δεν χρειάζεται να κλείσει εντελώς τη στρόφιγγα. Αρκεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις, αβεβαιότητα και φόβο. Για μια αυτοκινητοβιομηχανία ή μια αμυντική βιομηχανία, ακόμη και αυτό είναι αρκετό για να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση.

Το Πεκίνο έχει μάλιστα ενισχύσει τον έλεγχο γύρω από τα κρίσιμα ορυκτά, ανακοινώνοντας σχέδιο για γραμμή καταγγελιών κατά του λαθρεμπορίου κρίσιμων μετάλλων, με στόχο την αυστηρότερη επιβολή των εξαγωγικών περιορισμών.

Με άλλα λόγια, η Κίνα δεν χαλαρώνει. Σφίγγει.

Η Ευρώπη θέλει απεξάρτηση, αλλά ξεκινά αργά

Η Ευρώπη τώρα προσπαθεί να καλύψει έδαφος που έχασε επί δεκαετίες. Ψάχνει εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών, επιχειρεί συμφωνίες με χώρες όπως η Βραζιλία και προσπαθεί να χτίσει αλυσίδες αξίας που δεν περνούν αποκλειστικά από την Κίνα. Η ΕΕ επιδιώκει στρατηγική συνεργασία με τη Βραζιλία για κρίσιμα μέταλλα, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτησή της από το Πεκίνο.

Όμως η σκληρή αλήθεια είναι ότι αυτά δεν γίνονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Η δημιουργία ορυχείων, μονάδων επεξεργασίας, βιομηχανικών συμπλεγμάτων και εφοδιαστικών αλυσίδων απαιτεί χρόνια, κεφάλαια, αδειοδοτήσεις, τεχνογνωσία και πολιτική αποφασιστικότητα. Η Κίνα δεν απέκτησε την κυριαρχία της τυχαία. Την έχτισε με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Η Ευρώπη, αντίθετα, συχνά ξυπνά μόνο όταν η κρίση έχει ήδη φτάσει στην πόρτα της. Το έκανε με τη ρωσική ενέργεια. Κινδυνεύει να το ξανακάνει με την Κίνα.

Το εσωτερικό ρήγμα της Ευρώπης

Υπάρχει και ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα: η Ευρώπη δεν είναι ενιαία. Η Γαλλία πιέζει για πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα, επειδή βλέπει το θέμα μέσα από το πρίσμα της βιομηχανικής κυριαρχίας. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Αυστρία και άλλες χώρες είναι πιο προσεκτικές, επειδή έχουν μεγάλα εμπορικά συμφέροντα, επενδύσεις ή εξαγωγικές εξαρτήσεις από την κινεζική αγορά. Το Reuters έχει καταγράψει αυτή τη διαφοροποίηση, σημειώνοντας ότι χώρες όπως η Γαλλία ζητούν πιο αυστηρή γραμμή, ενώ άλλες επιλέγουν πιο πραγματιστική προσέγγιση λόγω οικονομικών δεσμών με την Κίνα.

Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύεται το Πεκίνο. Η Κίνα ξέρει ότι η ΕΕ είναι ισχυρή όταν λειτουργεί ως ενιαίο μπλοκ, αλλά ευάλωτη όταν τα κράτη-μέλη αρχίζουν να μετρούν το εθνικό τους κόστος. Μπορεί να μιλά με τις Βρυξέλλες, αλλά ταυτόχρονα να καλλιεργεί σχέσεις με πρωτεύουσες που δεν θέλουν πλήρη εμπορική ρήξη.

Η στρατηγική είναι κλασική: πίεση στο κέντρο, προσέγγιση στην περιφέρεια, διαίρεση στο εσωτερικό. Και εδώ η Ευρώπη έχει παλιό πρόβλημα. Θέλει γεωπολιτική ισχύ, αλλά συχνά λειτουργεί σαν ένωση αντικρουόμενων εμπορικών συμφερόντων.

Το δίλημμα της Γερμανίας

Η Γερμανία βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο. Από τη μία, είναι η χώρα που έχει περισσότερο να χάσει αν η κινεζική βιομηχανία ισοπεδώσει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Από την άλλη, οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες έχουν επί δεκαετίες επενδύσει στην Κίνα, πούλησαν εκατομμύρια αυτοκίνητα στην κινεζική αγορά και είδαν την Κίνα ως κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας στρατηγικής τους.

Τώρα το μοντέλο γυρίζει ανάποδα. Η Κίνα δεν είναι απλώς αγορά για τα γερμανικά αυτοκίνητα. Είναι ανταγωνιστής. Και μάλιστα ανταγωνιστής με χαμηλότερο κόστος, τεράστια κρατική υποστήριξη, ταχεία παραγωγική κλιμάκωση και ισχυρό έλεγχο σε κρίσιμα υλικά.

Η ειρωνεία είναι σκληρή: η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πίστεψε ότι θα κατακτήσει την Κίνα. Τώρα φοβάται ότι η Κίνα θα κατακτήσει την Ευρώπη.

Τι σημαίνει για τις αγορές

Για τις αγορές, ένας εμπορικός πόλεμος ΕΕ–Κίνας δεν είναι απλό διπλωματικό επεισόδιο. Είναι γεγονός που μπορεί να αλλάξει αποτιμήσεις, περιθώρια κέρδους, επενδυτικά σχέδια και κόστος παραγωγής.

Οι πρώτοι κλάδοι που θα επηρεαστούν είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μπαταρίες, τα φωτοβολταϊκά, τα βιομηχανικά μέταλλα, τα χημικά, τα logistics και οι εταιρείες που εξαρτώνται από κινεζικές εισαγωγές. Όσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν υψηλή έκθεση στην Κίνα, είτε ως αγορά είτε ως προμηθευτή, θα βρεθούν αντιμέτωπες με μεγαλύτερο πολιτικό ρίσκο.

Από την άλλη, μπορεί να υπάρξουν και κερδισμένοι. Εταιρείες ευρωπαϊκής παραγωγής σε στρατηγικούς κλάδους, βιομηχανίες ανακύκλωσης κρίσιμων μετάλλων, αμυντικές βιομηχανίες, παραγωγοί εξοπλισμού και επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε νέα ευρωπαϊκά σχήματα εφοδιαστικής ανεξαρτησίας ίσως αποκτήσουν πλεονέκτημα.

Όμως η μετάβαση δεν θα είναι φθηνή. Η απεξάρτηση από την Κίνα σημαίνει υψηλότερο κόστος. Και αυτό, αργά ή γρήγορα, περνά είτε στις επιχειρήσεις είτε στους καταναλωτές είτε στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα, το ζήτημα είναι πιο σύνθετο απ’ όσο φαίνεται. Η χώρα δεν έχει βαριά βιομηχανική έκθεση τύπου Γερμανίας ή Γαλλίας. Έχει όμως έντονη εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα, εξοπλισμό, μηχανήματα, φωτοβολταϊκά, ηλεκτρονικά, καταναλωτικά αγαθά και κινεζικές εφοδιαστικές ροές.

Αν η ΕΕ προχωρήσει σε δασμούς ή περιορισμούς, ελληνικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε φθηνό κινεζικό εξοπλισμό μπορεί να δουν το κόστος τους να αυξάνεται. Αυτό αφορά από εμπορικές εταιρείες και εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών μέχρι εισαγωγείς ηλεκτρικών ειδών, logistics, κατασκευές και βιομηχανικές μονάδες που χρησιμοποιούν κινεζικά μηχανήματα ή εξαρτήματα.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Αν η Ευρώπη αρχίσει πραγματικά να μεταφέρει παραγωγή πιο κοντά στην εσωτερική αγορά της, τότε ανοίγει ένα παράθυρο για χώρες όπως η Ελλάδα. Όχι αυτόματα, όχι μαγικά, όχι με ευχολόγια. Αλλά υπάρχει. Η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει ρόλο σε logistics, ενέργεια, μεταποίηση χαμηλότερης και μεσαίας έντασης, αποθήκευση, ναυτιλιακές εφοδιαστικές αλυσίδες και επιλεγμένα βιομηχανικά projects.

Το πρόβλημα είναι ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν τις παίρνει όποιος απλώς βρίσκεται στον χάρτη. Τις παίρνει όποιος έχει γρήγορες αδειοδοτήσεις, φθηνή ενέργεια, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, τεχνικό προσωπικό και σοβαρή βιομηχανική πολιτική. Εκεί θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι παίκτης ή απλός θεατής.

Το τέλος της παγκοσμιοποίησης όπως τη μάθαμε

Η υπόθεση ΕΕ–Κίνας είναι μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλλαγής. Η παγκοσμιοποίηση των τελευταίων δεκαετιών στηρίχθηκε στην ιδέα ότι η παραγωγή μπορεί να γίνεται όπου είναι φθηνότερη και η κατανάλωση όπου υπάρχει ζήτηση. Αυτή η λογική έριξε τιμές, αύξησε κέρδη και άλλαξε τον κόσμο. Αλλά δημιούργησε και τεράστιες εξαρτήσεις.

Σήμερα, οι κυβερνήσεις δεν ρωτούν μόνο «πού είναι φθηνότερο να παράγουμε;». Ρωτούν «ποιος ελέγχει την παραγωγή;», «τι γίνεται αν κλείσει η στρόφιγγα;», «ποιος έχει τα κρίσιμα υλικά;», «ποιος μπορεί να μας εκβιάσει;».

Αυτό είναι το νέο δόγμα. Το εμπόριο επιστρέφει στην πολιτική. Η οικονομία επιστρέφει στη γεωπολιτική. Και η Ευρώπη, που για χρόνια πίστευε ότι οι κανόνες αρκούν, αναγκάζεται τώρα να μάθει τη γλώσσα της ισχύος.

Το πιθανότερο σενάριο

Δεν είναι βέβαιο ότι θα δούμε άμεσα έναν γενικευμένο εμπορικό πόλεμο με οριζόντιους δασμούς σε όλα τα προϊόντα. Το πιθανότερο είναι κάτι πιο ύπουλο και πιο διαρκές: κλαδική κλιμάκωση.

Πρώτα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μετά τα plug-in hybrids. Ύστερα μπαταρίες, φωτοβολταϊκά, κρίσιμες πρώτες ύλες, δημόσιες προμήθειες, τεχνολογικός εξοπλισμός, αντιντάμπινγκ έρευνες, περιορισμοί πρόσβασης, έλεγχοι εξαγωγών και αντίποινα σε ευρωπαϊκά αγροτικά ή βιομηχανικά προϊόντα.

Αυτός ο τύπος πολέμου δεν ανακοινώνεται με μία μεγάλη δήλωση. Χτίζεται σταδιακά, μέτρο με μέτρο, έρευνα με έρευνα, δασμό με δασμό, απάντηση με απάντηση. Και ακριβώς γι’ αυτό είναι επικίνδυνος. Γιατί οι αγορές και οι επιχειρήσεις μπορεί να τον υποτιμήσουν μέχρι να είναι ήδη αργά.

Συμπέρασμα

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη αλήθεια. Αν δεν αντιδράσει, κινδυνεύει να χάσει κρίσιμα κομμάτια της βιομηχανικής της βάσης. Αν αντιδράσει, κινδυνεύει να μπει σε εμπορική σύγκρουση με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και με έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές της.

Αλλά η εποχή της άνετης ουδετερότητας τελείωσε. Η Κίνα δεν είναι πια απλώς ο μεγάλος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης. Είναι ταυτόχρονα προμηθευτής, ανταγωνιστής, πιστωτής, τεχνολογικός αντίπαλος και γεωοικονομικός μοχλός πίεσης.

Ο εμπορικός πόλεμος ΕΕ–Κίνας μπορεί να μη μοιάζει με τις παλιές συγκρούσεις δασμών. Δεν θα είναι απαραίτητα θορυβώδης από την πρώτη ημέρα. Θα είναι πιο τεχνικός, πιο στοχευμένος, πιο βιομηχανικός. Αλλά θα είναι πραγματικός.

Και το πιο ανησυχητικό για την Ευρώπη είναι ότι μπαίνει σε αυτή τη μάχη όχι από θέση άνεσης, αλλά από θέση καθυστερημένης αφύπνισης. Έχασε χρόνο, έχασε παραγωγή, έχασε στρατηγικό βάθος. Τώρα προσπαθεί να αγοράσει χρόνο με δασμούς, ελέγχους και νέες συμμαχίες.

Το Πεκίνο το ξέρει. Οι Βρυξέλλες το ξέρουν. Και οι αγορές θα το καταλάβουν σύντομα.