Επίδομα παιδιού: Ξεκινά η καταβολή σε περίπου 1 εκατ. οικογένειες – Τι προβλέπεται για όσα γεννήθηκαν 2025 και 2026

Θέμα χρόνου αποτελεί πλέον η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Η ενίσχυση αφορά 974.892 οικογένειες, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240,1 εκατ. ευρώ.

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Η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και αύριο και αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024. Το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο (ανήλικο ή ενήλικο). Αν π.χ. μια οικογένεια έχει 8 παιδιά, τότε θα πάρει 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό :

έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου και

έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ΚΦΕ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Για οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, η πληρωμή μεταφέρεται τον Αύγουστο, με την ΑΑΔΕ να λαμβάνει υπόψιν της το οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί ή θα δηλωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα για τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/2025 έως 31/7/2026, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου, με τήρηση σε κάθε περίπτωση των εισοδηματικών ορίων, ως εξής:

παιδιά που γεννήθηκαν το διάστημα 1/1/2025 – 31.12.2025: εφόσον έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2025 (φετινές φορολογικές δηλώσεις).

όσα παιδιά γεννήθηκαν 1/1/2026 – 31/7/2026 θα πρέπει οι γονείς να έχουν προχωρήσει στην έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια καθώς η καταβολή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Eπίσης :

Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και

Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

Σημειώνεται ότι το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο, ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.