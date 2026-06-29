Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ξεκίνησαν τη νέα εβδομάδα χωρίς σαφή κατεύθυνση, καθώς οι βασικοί δείκτες και οι επιμέρους κλάδοι κινούνται μεικτά λίγο μετά το άνοιγμα τους με τους επενδυτές να προσπαθούν να αφομοιώσουν την νέα «συμφωνία» κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ουσιαστικά αμετάβλητος στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του κλεισίματος της προηγούμενης συνεδρίασης, αυξημένος οριακά κατά 0,06% στις 636,28 μονάδες.

Οι περισσότεροι κλαδικοί δείκτες κατέγραφαν απώλειες, με τον τεχνολογικό κλάδο να ξεχωρίζει θετικά, σημειώνοντας άνοδο 1,15%.

Όσον αφορά τους κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες, κινούνται μεικτά. Πιο αναλυτικά:

Ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,19% στις 24.729,59 μονάδες,

Ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει άνοδο 0,39% στις 51.467,50 μονάδες

Ο βρετανικός FTSE 100 με οριακή αύξηση 0,03% στις 10.511,41 μονάδες

Ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,21% στις 8.367,33 μονάδες

Ο Ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται καθοδικά κατά 0,15% στις 19.392,69 μονάδες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή να διακόψουν προσωρινά τις εχθροπραξίες και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στρατιωτικών επιθέσεων που απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο κατανόησης (MOU)», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNBC την Κυριακή. «Προς το παρόν, και οι δύο πλευρές θα αποκλιμακώσουν την ένταση και τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα».