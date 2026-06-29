ΗΠΑ: «Οσμή φωτογραφικής διάταξης» – Επένδυση Τραμπ σε εταιρεία πριν από mega deal με ICE

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι τα assets του Τραμπ φυλάσσονται σε ένα trust των παιδιών του και τις επενδύσεις του διαχειρίζονται ανεξάρτητες τρίτες επιχειρήσεις.

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Mετοχές αξίας έως και 5 εκατομμυρίων δολαρίων της Axon Enterprise -κατασκευάστριας Taser, καμερών σώματος και λογισμικού αστυνόμευσης- αγόρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δύο εβδομάδες πριν η ΙCE εξασφαλίσει ένα πενταετές συμβόλαιο 220 εκατ. δολαρίων με «φωτογραφική διάταξη» σύμφωνα με τους ειδικούς.

Στις 10 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ αγόρασε μετοχές της Axon αξίας μεταξύ 1 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το CNBC. Στις 24 Φεβρουαρίου, η ICE ζήτησε περίπου 17.800 νέα Taser, μαζί με απεριόριστα φυσίγγια και εκπαίδευση.

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι τα assets του Τραμπ φυλάσσονται σε ένα trust που τελούν υπό τον έλεγχο των παιδιών του και τις επενδύσεις του διαχειρίζονται ανεξάρτητες τρίτες επιχειρήσεις, όχι ο ίδιος ή η οικογένειά του.

«Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι στο CNBC.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι πρόεδροι εξαιρούνται από τον νόμο περί ποινικής σύγκρουσης συμφερόντων που ισχύει για τους περισσότερους αξιωματούχους της εκτελεστικής εξουσίας.

Η ανακοίνωση της ICE δεν κατονομάζει την Axon, η οποία παράγει περίπου το 90% των Taser στις ΗΠΑ σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία Brown Advisory, αλλά ζητά όπλα με προδιαγραφές και δυνατότητες που ταιριάζουν μόνο με τα προϊόντα της.

Εάν οριστικοποιηθεί, η αγορά θα υπερτετραπλασιάσει το τρέχον οπλοστάσιο Taser της ICE, αντικαθιστώντας περίπου 4.300 συσκευές στο πεδίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φεβρουαρίου.

Η ειδοποίηση αναφέρεται σε αναβάθμιση του “T10“, του μοντέλου “Taser 10” της Axon, για την αντικατάσταση των παλαιότερων “X26P/X2 Taser” της ICE, τα οποία είναι επίσης κατασκευασμένα από την Axon. Επίσης, καθορίζει χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το Taser 10, συμπεριλαμβανομένης μιας εμβέλειας 13,7 μέτρων και 10 μεμονωμένα στοχευμένων ανιχνευτών – όλες οι προδιαγραφές και οι δυνατότητες που, σύμφωνα με τους ειδικούς προμηθειών, ουσιαστικά αποκλείουν άλλους «μνηστήρες».

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Τραμπ συμμετείχε ή γνώριζε τη διαδικασία προμηθειών, ούτε ότι οι υπεύθυνοι των συμβάσεων γνώριζαν την αγορά μετοχών του ή ότι η Axon γνώριζε ότι ο Τραμπ ήταν μέτοχος.