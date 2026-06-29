Η-μεγάλη-μεταμόρφωση-του-aktor

Οι περισσότερες αυξήσεις κεφαλαίου γίνονται επειδή μια εταιρεία χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Η συγκεκριμένη γίνεται επειδή η διοίκηση εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα ανοίξουν επενδυτικές ευκαιρίες που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του σημερινού ισολογισμού. Αυτή είναι η λογική πίσω από το νέο σχέδιο του Aktor Group (AKTR). Η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της ισχύ, ώστε να μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε μεγαλύτερα έργα, νέες παραχωρήσεις και ενεργειακές επενδύσεις, σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη εισέρχονται σε έναν ισχυρό κύκλο μεγάλων υποδομών.

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Ο όμιλος μπαίνει στη μεγαλύτερη χρηματοδοτική κίνηση της ιστορίας του, με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και ομολογιακό δάνειο 300 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας συνολική χρηματοδοτική δύναμη κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Με αυτά τα κεφάλαια σκοπεύει να κινητοποιήσει επενδύσεις έως 3 δισ. ευρώ έως το 2031.

Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος επιχειρεί να αλλάξει το μείγμα του επιχειρηματικού του κινδύνου. Η κατασκευή παραμένει βασική δραστηριότητα, με ανεκτέλεστο 4,7 δισ. ευρώ, όμως το μεγάλο παιχνίδι της επόμενης πενταετίας βρίσκεται στις Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ, στην Ενέργεια, στις ΑΠΕ και στο LNG. Η αγορά συνήθως αποτιμά τις κατασκευές με χαμηλότερους πολλαπλασιαστές, λόγω κυκλικότητας, κόστους έργων και περιορισμένης ορατότητας στα περιθώρια. Οι παραχωρήσεις, οι ενεργειακές υποδομές και τα μακροχρόνια συμβόλαια LNG παράγουν ροές μεγαλύτερης διάρκειας και δίνουν καλύτερη προβλεψιμότητα στο EBITDA.

Η διοίκηση βάζει στο τραπέζι έναν αριθμό που χρειάζεται προσοχή: στόχο για EBITDA 600 έως 650 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, από 207 εκατ. ευρώ pro forma EBITDA το 2025. Αν αυτό το πλάνο εκτελεστεί, ο Aktor θα αρχίσει να συγκρίνεται με ομίλους υποδομών που έχουν διάρκεια εσόδων, ενεργειακή έκθεση και διεθνές αποτύπωμα. Ακόμα πιο ουσιαστικό είναι ότι η διοίκηση στοχεύει περίπου 60% του EBITDA να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές, κυρίως Παραχωρήσεις και Ενέργεια. Εκεί κρύβεται το πραγματικό χρηματιστηριακό διακύβευμα.

Η ΑΜΚ έχει επίσης ειδικό σχεδιασμό ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Το 80% κατευθύνεται στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και το 20% στην ελληνική αγορά, ενώ οι βασικοί μέτοχοι WINEX Investments και Castellano έχουν εκφράσει πρόθεση συμμετοχής έως 300 εκατ. ευρώ. Αυτό δίνει μήνυμα στήριξης από το υφιστάμενο μετοχικό σχήμα και ταυτόχρονα ανοίγει χώρο για νέα ισχυρά ξένα χαρτοφυλάκια. Η παρουσία των Bank of America, Goldman Sachs και UBS ως underwriters στην ΑΜΚ και της UBS στο ομόλογο προσθέτει διεθνές βάρος στη διαδικασία, διότι τέτοια ονόματα δεν μπαίνουν εύκολα σε μια ελληνική ιστορία αν δεν βλέπουν μέγεθος, σχέδιο και πιθανότητα εκτέλεσης.

Ξεχωριστή σημασία αποκτά και η συνάντηση του Αλέξανδρου Εξάρχου με αντιπροσωπεία της U.S. International Development Finance Corporation (DFC). Η DFC είναι ο αναπτυξιακός χρηματοδοτικός βραχίονας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για διεθνείς στρατηγικές επενδύσεις, με παρουσία σε υποδομές, ενέργεια και έργα γεωοικονομικής σημασίας. Η εμφάνισή της στο τραπέζι της συζήτησης, την ώρα που η Aktor ετοιμάζει ΑΜΚ διεθνούς προσανατολισμού και την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν τη θέση τους στις ενεργειακές ροές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεν πρέπει να διαβαστεί ως απλή εθιμοτυπική επαφή.

Το LNG είναι ίσως το λιγότερο κατανοημένο κομμάτι της ιστορίας. Η Atlantic SEE LNG Trade έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες LNG και ο στόχος είναι να χτιστεί ρόλος στον Κάθετο Διάδρομο, δηλαδή στη διαδρομή που μπορεί να μεταφέρει αμερικανικό LNG από την Ελλάδα προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Κεντρική Ευρώπη και Δυτικά Βαλκάνια. Η συμφωνία με τη Venture Global διπλασιάζει τις εξασφαλισμένες ποσότητες σε 1 εκατ. τόνους ετησίως για 20 χρόνια, ενώ οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις συνδέονται με κύκλο εργασιών 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050. Για μια ελληνική εισηγμένη, αυτό είναι άλμα γεωγραφίας και διάρκειας.

Στο LNG, ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA τοποθετείται στα 75 έως 125 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις περίπου 200 εκατ. ευρώ. Το ποσό επένδυσης σε σχέση με το δυνητικό EBITDA κάνει τον κλάδο ιδιαίτερα ελκυστικό, εφόσον οι εμπορικές συμφωνίες ωριμάσουν και οι υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου αποκτήσουν μεγαλύτερη χρήση. Η πιθανή συμμετοχή σε FSRU στην Ελλάδα προσθέτει και δεύτερη διάσταση: η Aktor δεν επιδιώκει μόνο εμπορία LNG, επιδιώκει θέση στην υποδομή που θα ελέγχει μέρος της αλυσίδας.

Στις Παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, ο στόχος EBITDA φτάνει τα 100 έως 150 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις περίπου 900 εκατ. ευρώ. Εδώ ο όμιλος έχει μπροστά του έργα με διάρκεια ζωής 25 έως 30 ετών. Η διοίκηση κοιτά και τη Ρουμανία, όπου οι ανάγκες σε συγκοινωνιακές υποδομές είναι τεράστιες, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν ο κάθετος διάδρομος Κωστάντζας – Αλεξανδρούπολης, το λιμάνι της Κωστάντζας και η Ελευσίνα. Αυτά τα έργα δίνουν στην Aktor κάτι που οι κατασκευές από μόνες τους δεν δίνουν πάντα: διάρκεια.

Στις ΑΠΕ, ο στόχος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί να φτάσει τα 1,1 έως 1,2 GW μέχρι το 2031, με EBITDA 125 έως 175 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ. Το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο έχει κατά 97% συμβασιοποιημένα έσοδα μέσω ταριφών, ενώ εξετάζεται και είσοδος στη λιανική ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος δεν θέλει απλώς να κατέχει πάρκα. Θέλει παραγωγή, αποθήκευση και πιθανώς προμήθεια. Η αναφορά σε μπαταρίες στη Βουλγαρία έχει ειδική αξία, καθώς δείχνει ότι η διοίκηση κοιτά το πραγματικό bottleneck της αγοράς.

Η χρηματοοικονομική πειθαρχία θα κρίνει την ταχύτητα. Η Aktor θέλει καθαρή δανειακή μόχλευση κοντά στις 4 φορές EBITDA μεσοπρόθεσμα και 3,5 έως 4 φορές EBITDA μακροπρόθεσμα. Για έναν όμιλο που θα επενδύσει επιθετικά, το όριο αυτό έχει σημασία. Δείχνει πρόθεση ανάπτυξης με έλεγχο στον ισολογισμό, κάτι που αλλάζει τον τρόπο αποτίμησης του Aktor.

Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξανδρου Εξάρχου είναι να μετατρέψει μια ιστορική κατασκευαστική βάση σε όμιλο υποδομών, ενέργειας και στρατηγικών ροών. Η ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ και το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ είναι το καύσιμο. Το ανεκτέλεστο των 4,7 δισ. ευρώ είναι το “πάτωμα”. Οι Παραχωρήσεις, οι ΑΠΕ και το LNG είναι η νέα προίκα. Η DFC, οι αμερικανικές επαφές και οι διεθνείς underwriters είναι το άνοιγμα σε μεγαλύτερη πίστα. Αν ο σχεδιασμός υλοποιηθεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάστηκαν, ο όμιλος θα διαθέτει πολύ διαφορετική σύνθεση δραστηριοτήτων, πολύ διαφορετική ποιότητα εσόδων και πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική παρουσία.

Τέλος, από άποψη διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή έχει διασπάσει ανοδικά την περιοχή αντίστασης των 11,70 ευρώ και κατευθύνεται πλέον προς τον επόμενο στόχο των 15 ευρώ.

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June 29, 2026