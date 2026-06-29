Η-πίεση-του-Ιράκ-για-μεγαλύτερη-ποσόστωση-στον-ΟΠΕΚ-οφείλεται-στις-πιέσεις-στα-έσοδα-και-στις-νέες-επενδύσεις-στο-πετρέλαιο

Η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και η νέα αύξηση των επενδύσεων από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες οδηγούν την επιθετική πίεση του Ιράκ για υψηλότερη ποσόστωση παραγωγής στον ΟΠΕΚ, ενδεχομένως θέτοντάς το σε τροχιά σύγκρουσης με το μπλοκ των παραγωγών.

Η πίεση από τη Βαγδάτη προσθέτει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, ο οποίος εξακολουθεί να ταλανίζεται από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης και την σοκαριστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μετά από σχεδόν 60 χρόνια ως μέλος.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο πόλεμος, ο οποίος επέβαλε τεράστιες περικοπές στις εξαγωγές, έχει επιδεινώσει τη διχόνοια μεταξύ των βασικών μελών του Κόλπου της ομάδας.

Το Ιράκ -μεταξύ των πέντε ιδρυτικών μελών του ΟΠΕΚ και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του- δέχτηκε ένα σημαντικό οικονομικό πλήγμα, καθώς τα έσοδα από το πετρέλαιο, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων, στέρεψαν.

«Το αίτημα του Ιράκ για μεγαλύτερη ποσόστωση του ΟΠΕΚ είναι πρωτίστως μια απάντηση στις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις», δήλωσε ένας Ιρακινός σύμβουλος ενέργειας, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ​ευαισθησίας του ζητήματος.

«Οι διαταραχές στις εξαγωγές και οι απώλειες που σχετίζονται με τον πόλεμο έχουν αυξήσει την ανάγκη για υψηλότερη παραγωγή».

Με την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν να υπόσχεται τώρα να ξεμπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, το Ιράκ βιάζεται να αναπληρώσει τα ταμεία του και να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές εάν η ποσόστωσή του στον ΟΠΕΚ δεν αυξηθεί σημαντικά.

Έχει σκεφτεί ακόμη και την αποχώρηση από το μπλοκ, ανέφεραν πηγές στο Reuters την περασμένη εβδομάδα, αν και ο πρωθυπουργός Αλί Φαλέχ αλ-Ζαΐντι δήλωσε σε δήλωσή του την Παρασκευή ότι δεν έχει συζητήσει μια τέτοια κίνηση.

Η πεποίθηση ότι θα πρέπει να αποκομίζει περισσότερα από τους πετρελαϊκούς του πόρους έχει ενισχυθεί από μια σειρά συμφωνιών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν υπογραφεί από τις αρχές του 2025 με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που για χρόνια απέφευγαν το Ιράκ λόγω της αστάθειάς του.

Η BP έχει δεσμεύσει έως και 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανακατασκευή τεσσάρων γιγαντιαίων κοιτασμάτων στο Κιρκούκ. Η TotalEnergies εκτελεί ένα έργο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βασόρα. Η ExxonMobil υπέγραψε συμφωνία για την ανάπτυξη του τεράστιου κοιτάσματος Majnoon. Και η Chevron έχει επίσης σκεφτεί μια επιστροφή.

Ωστόσο, με αυτές τις δεσμεύσεις και μια πιθανή χαλάρωση των περιορισμών στις ποσοστώσεις, ορισμένοι ειδικοί εξακολουθούν να αμφισβητούν εάν το Ιράκ μπορεί να ξεπεράσει τις τεράστιες απαιτήσεις υποδομών και τους παρατεταμένους κινδύνους εκτέλεσης για να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του.

Περισσότερα βαρέλια, περισσότερα έσοδα

Ακόμη και μεταξύ των οικονομιών του Κόλπου που εξαρτώνται από το πετρέλαιο, αυτό του Ιράκ ξεχωρίζει.

Το πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 88% των κρατικών εσόδων του πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, από τα υψηλότερα στον ΟΠΕΚ. Η Σαουδική Αραβία, συγκριτικά, εξαρτιόταν από το πετρέλαιο για περίπου το 55% των κρατικών εσόδων της, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Το πλήγμα από τον πόλεμο έχει επιδεινωθεί από την έλλειψη εναλλακτικής λύσης στο στενό του Ορμούζ για εξαγωγές πετρελαίου μεγάλης κλίμακας στο Ιράκ. Το Ιράκ άντλησε 1,48 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚ, από σχεδόν 4,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Φεβρουάριο πριν από το κλείσιμο της πλωτής οδού.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, το Ιράκ έχει την ικανότητα να παράγει 4,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο σε 90 ημέρες. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 500.000 βαρέλια την ημέρα – αξίας περίπου 36 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα σε τρέχοντα επίπεδα τιμών – περισσότερο από την ποσόστωση του ΟΠΕΚ του Ιουλίου, η οποία ανέρχεται σε 4,378 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

«Από την οπτική γωνία της Βαγδάτης, το μήνυμα είναι απλό: χρειαζόμαστε περισσότερα βαρέλια και περισσότερα έσοδα», δήλωσε ο Ιρακινός σύμβουλος ενέργειας.

Μελλοντικές φιλοδοξίες, απογοητεύσεις του παρελθόντος

Τα μακροπρόθεσμα σχέδια του Ιράκ για επέκταση της παραγωγικής ικανότητας θα οδηγήσουν την παραγωγή του πολύ πέρα ​​από τα τρέχοντα επίπεδα ποσοστώσεων του ΟΠΕΚ.

Τρεις Ιρακινοί αξιωματούχοι πετρελαίου δήλωσαν ότι στοχεύει στην παραγωγή 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τα επόμενα χρόνια.

Οι BP, TotalEnergies, ExxonMobil και Chevron έχουν διατυπώσει δημόσια το ανανεωμένο ενδιαφέρον τους για το Ιράκ ως στοιχήματα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που τους παρέχουν πρόσβαση σε νέους πόρους. Ωστόσο, ο τομέας θα χρειαστεί ακόμη περισσότερες επενδύσεις εάν θέλει να επιτύχει τους νέους στόχους του, δήλωσαν ειδικοί στο Reuters.

Ο πρωθυπουργός αλ-Ζαΐντι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο μήνα, έχει σηματοδοτήσει ότι η ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράκ και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας του. Έχοντας ήδη την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στα μέσα Ιουλίου και έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ιράκ θα λάβουν ύψιστη προτεραιότητα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βαγδάτη έχει υψηλούς στόχους. Προηγούμενα σχέδια για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και εμπόδια. Και υπάρχουν και σκεπτικιστές αυτή τη φορά.

«Η επίτευξη των 7 εκατομμυρίων bpd αντιμετωπίζει σημαντικές αντιξοότητες και φαίνεται εξαιρετικά αισιόδοξη», δήλωσε η Mercedes McKay, ανώτερη αναλύτρια στην Energy Aspects, σημειώνοντας ότι οι περιορισμοί γύρω από τις υποδομές εξαγωγής θα συνεχίσουν να περιορίζουν την ταχύτητα με την οποία μπορεί να τεθεί σε λειτουργία η νέα δυναμικότητα.

Μια προηγούμενη, πιο φιλόδοξη προσπάθεια για αύξηση της δυναμικότητας στα 12 εκατομμύρια bpd περιορίστηκε το 2012, αφού οι διεθνείς εταιρείες διαπραγματεύτηκαν χαμηλότερους στόχους παραγωγής, επικαλούμενες υψηλά ποσοστά φυσικής μείωσης, χαμηλούς συντελεστές ανάκαμψης και ανεπαρκείς επενδύσεις σε υποδομές.

Η προσέλκυση των επιπέδων επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη πετρελαιοπηγών και την αντιμετώπιση των ειδών συμφορήσεων στις υποδομές που εμπόδισαν τα προηγούμενα κέρδη δυναμικότητας να μεταφραστούν σε διατηρήσιμη υψηλότερη παραγωγή δεν θα είναι εύκολη.

Και το Ιράκ εξακολουθεί να αγωνίζεται να αποτινάξει την εικόνα που έχει κάνει τις ξένες εταιρείες επιφυλακτικές στο παρελθόν, δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμπάς, πρώην διευθυντής στην κρατική εταιρεία πετρελαίου Basra και νυν σύμβουλος ενέργειας.

«Ο τομέας συνεχίζει να αντιμετωπίζει… κανονιστική αβεβαιότητα, προκλήσεις ασφαλείας, πολιτική αστάθεια και καθυστερήσεις στην εκτέλεση έργων», είπε.

- Reuters