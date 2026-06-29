Η περιοχή με τους περισσότερους ουρανοξύστες στον κόσμο – Έχει 569 ψηλά κτίρια

Δεν είναι η Νέα Υόρκη, το Σικάγο ή το Ντουμπάι. Η περιοχή με τους περισσότερους ουρανοξύστες στον κόσμο βρίσκεται κάπου αλλού.

Η Ασία φημίζεται για τις μεγαλουπόλεις της, με το Χονγκ Κονγκ να κερδίζει τον τίτλο της περιοχής με τους περισσότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Το Χονγκ Κονγκ διαθέτει 569 κτίρια με ύψος πάνω από 150 μέτρα και ξεπερνά κατά πολύ τη Νέα Υόρκη η οποία έχει λίγο πάνω από 320 πολύ ψηλά κτίρια.

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Σύμφωνα με το Συμβούλιο για την Κάθετη Αστική Ανάπτυξη, ως «ψηλό κτίριο» θεωρείται ένα κτίριο που συνήθως υπερβαίνει τους 14 ορόφους ή τα 50 μέτρα σε ύψος.

Πρόκειται επομένως για ένα όριο που οι ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ υπερβαίνουν κατά πολύ, σε ένα από τα πιο πυκνά αστικά περιβάλλοντα στον κόσμο.

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Ο ορίζοντας του Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνει 102 κτίρια ύψους άνω των 200 μέτρων και έξι πολύ ψηλούς πύργους που ξεπερνούν τα 300 μέτρα. Ο συνολικός αριθμός κτιρίων ύψους άνω των 150 μέτρων είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν της Νέας Υόρκης και πολύ μεγαλύτερος από το Σικάγο, που διαθέτει 137 και είναι η έδρα του πρώτου ουρανοξύστη στον κόσμο.

Καθώς πόλεις όπως το Χονγκ Κονγκ, η Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι διευρύνουν τα όρια του κάθετου σχεδιασμού, ο αγώνας δρόμου για την κατασκευή ψηλότερων κατασκευών εντείνεται. Την ίδια ώρα όμως αυξάνονται οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τα κτίρια και οι κατασκευές αφορούν συνολικά το 39% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα που σχετίζονται με την ενέργεια, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων — 28% από την λειτουργική χρήση ενέργειας και 11% από τα υλικά και τις κατασκευές.

Ένα αυξανόμενο μερίδιο αυτών των εκπομπών δημιουργείται πριν καν χρησιμοποιηθεί ένα κτίριο. Αυτές οι εκπομπές συμβαίνουν κατά την εξόρυξη υλικών, την παραγωγή και την κατασκευή. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων προειδοποιεί ότι αυτού του είδους οι εκμπομπές θα μπορούσαν να ευθύνονται για το ήμισυ του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα των νέων κατασκευών έως το 2050.

Οι λόγοι πίσω από την άνθηση των ουρανοξυστών

Οι λόγοι πίσω από την άνθηση των ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ έχουν τις ρίζες τους στη γεωγραφία και την οικονομία.

Ο αρχιτέκτονας James von Klemperer, πρόεδρος και διευθυντής της αρχιτεκτονικής εταιρείας KPF, εξήγησε ότι η επικράτηση των πολυώροφων κτιρίων προέκυψε κατά το τελευταίο μισό αιώνα κυρίως ως αποτέλεσμα δύο σημαντικών παραγόντων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται «η περιορισμένη διαθεσιμότητα γης που προκύπτει από τις τοπογραφίες των νησιών και των βουνών και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για οικοδομήσιμη επιφάνεια που προκαλούνται από την οικονομική ευημερία», όπως εξήγησε στο Newsweek.

Σημειώνεται ότι περίπου το ένα τέταρτο της έκτασης του Χονγκ Κονγκ είναι οικοδομημένο, ενώ το υπόλοιπο διατηρείται ως προστατευόμενα φυσικά καταφύγια. Αυτή η δέσμευση έχει αναγκάσει την πόλη να αναπτυχθεί προς τα πάνω και όχι προς τα έξω, κάτι που παράλληλα διασφαλίζει ότι «οι κάτοικοι δεν είναι ποτέ μακριά από τη φύση», ανέφερε ο von Klemperer.

Ο ρόλος που διαδραματίζει η περιοχή ως πύλη μεταξύ της Κίνας και του ευρύτερου κόσμου επιτάχυνε επίσης την ανάπτυξη. Ο Von Klemperer ανέφερε ότι αυτή η θέση του Χονγκ Κονγκ οδήγησε στην ταχεία επέκταση των χώρων γραφείων, κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων, με την άνθηση των ουρανοξυστών να ξεκινά τη δεκαετία του 1970 και να κερδίζει έδαφος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, πριν ακμάσει στις δεκαετίες του 1990 και του 2000.