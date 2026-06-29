Η-Πολωνία-υπέγραψε-παραγγελία-για-τρία-υποβρύχια-από-τη-σουηδική-saab-έναντι-4,8-δισεκ.-δολαρίων

Η σουηδική Saab ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε σύμβαση ύψους 47 δισεκατομμυρίων κορωνών (4,83 δισεκατομμύρια δολάρια) με την Πολωνία για τρία υποβρύχια τύπου A26.

Η Saab ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης ένα πακέτο όπλων και ένα πακέτο εκπαίδευσης και υποστήριξης με τις τελικές παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2038.

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Η Πολωνία ανακοίνωσε πέρυσι ότι επέλεξε την Saab για να της προμηθεύσει τρία υποβρύχια, σε μια συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών της Βαρσοβίας να ενισχύσει την άμυνά της στη Βαλτική Θάλασσα.

«Η Σουηδία και η Πολωνία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση τριών υποβρυχίων A26 από την Saab από την Πολωνία», ανέφερε η σουηδική κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

«Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στην ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Πολωνίας και ταυτόχρονα συμβάλλει στην εμβάθυνση της συνεργασίας τους σε θέματα ασφάλειας και βιομηχανικής πολιτικής από τη Σουηδία και την Πολωνία», ανέφερε.

- Reuters