Η-cvc-αγοράζει-την-ιταλική-εταιρεία-αυτοματισμού-συσκευασίας-clevertech

Ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων CVC Capital Partners συμφώνησε να εξαγοράσει την ιταλική εταιρεία βιομηχανικού αυτοματισμού Clevertech από την οικογένεια Ρετζιάνι, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

H Clevertech, η οποία ιδρύθηκε το 1987 και με έδρα κοντά στο Ρέτζιο Εμίλια, σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα αυτοματισμού για τη βιομηχανία συσκευασίας.

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Σύμφωνα με τη συμφωνία, η CVC θα αποκτήσει το 100% της Clevertech από την οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου REFA, ενώ η REFA θα επανεπενδύσει για μειοψηφικό μερίδιο μαζί με την CVC.

Δεν αποκαλύφθηκαν οικονομικοί όροι, αλλά μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο Reuters ότι οι συναλλαγές αποτίμησαν την εταιρεία σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ (912,48 εκατομμύρια δολάρια) συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η Clevertech ανέφερε έσοδα 236 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025 και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω της CVC Capital Partners IX.

Ο ιδρυτής Τουζέπε Ρετζιάνι θα παραμείνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Ο Τζόρτζιο Ντε Πάλμα είναι ο εταίρος της CVC που ηγείται της επένδυσης. Η REFA έλαβε συμβουλές από την J.P. Morgan, ενώ η UBS συμβούλευσε την CVC.

- Reuters