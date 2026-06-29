Η-stellantis-παρατείνει-τη-θερινή-διακοπή-λειτουργίας-στο-εργοστάσιο-του-fiat-500-στο-Τορίνο

Η Stellantis πρόσθεσε μια επιπλέον εβδομάδα διακοπής λειτουργίας το καλοκαίρι στο εργοστάσιό της για το Fiat 500 στο Τορίνο της βόρειας Ιταλίας, λόγω ελλείψεων σε ανταλλακτικά από ορισμένους προμηθευτές, δήλωσε τη Δευτέρα το συνδικάτο FIM Cisl, σημειώνοντας ότι η διακοπή μπορεί επίσης να αντανακλά την ασθενή ζήτηση.

Η FIM Cisl ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η αυτοκινητοβιομηχανία την είχε ειδοποιήσει για διακοπή λειτουργίας στο εργοστάσιο του Mirafiori από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, η οποία προστίθεται σε μια προηγουμένως προγραμματισμένη διακοπή τριών εβδομάδων το καλοκαίρι που επρόκειτο να ξεκινήσει τον Αύγουστο.

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Η Stellantis δήλωσε στα συνδικάτα ότι το Mirafiori θα ανέστειλε τις δραστηριότητές της για μία επιπλέον εβδομάδα αυτό το καλοκαίρι λόγω ελλείψεων σε ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων, προφυλακτήρων και αισθητήρων, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ορισμένοι προμηθευτές δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την αυξημένη παραγωγή του Fiat 500 city car, το οποίο επανακυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου έτους με μια υβριδική έκδοση, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ασθενέστερη ζήτηση

Ο Ιγκόρ Αλμπέρα της FIM Cisl, ωστόσο, δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες διακοπές λειτουργίας στο εργοστάσιο υποδηλώνουν ότι η ζήτηση της αγοράς ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη.

Οι λειτουργίες στο Mirafiori αναμένεται να ξαναρχίσουν την Τρίτη μετά από μια εβδομάδα διακοπής λειτουργίας γύρω από μια δημόσια αργία στο Τορίνο.

Η Stellantis δήλωσε πέρυσι ότι στόχευε να παράγει περίπου 100.000 μονάδες του Fiat 500 το 2026, σε υβριδικές και πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις.

Ο επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας για την Ευρώπη, Εμανουέλε Καπελάνο, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο όμιλος είχε κατασκευάσει 15.000 Fiat 500 το πρώτο τρίμηνο, προσθέτοντας ότι η παραγωγή επιταχύνεται, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον ετήσιο στόχο των 100.000.

Ο Αλμπέρα δήλωσε ότι η Stellantis νωρίτερα φέτος μείωσε τον ημερήσιο ρυθμό συναρμολόγησης του Mirafiori για τις 500 σε 400 μονάδες από 430.

- Reuters