Κίνα: Η Ιαπωνία «έχει πάρει λάθος δρόμο» – Νέες προσθήκες στη «μαύρη λίστα» των εξαγωγών, στο στόχαστρο κατασκευαστές drones και αμυντικά κέντρα

Η Κίνα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προσέθεσε στη «μαύρη λίστα» ελέγχου εξαγωγών τέσσερα ιαπωνικά κυβερνητικά ερευνητικά ινστιτούτα άμυνας και επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές σε δεκάδες άλλες ιαπωνικές οντότητες, κλιμακώνοντας τις κινήσεις της για τον περιορισμό της πρόσβασης του Τόκιο σε αγαθά διπλής χρήσης (για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς), συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών.

Συγκεκριμένα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε προσέθεσε 20 ιαπωνικές οντότητες στον κατάλογο, απαγορεύοντας στα νομικά πρόσωπα αυτά την πρόσβαση σε κινεζικά αγαθά που θα μπορούσαν να έχουν διπλή χρήση εξαιτίας αυτής που η κινεζική κυβέρνηση χαρακτηρίζει «επαναστρατιωτικοποίηση» που έχει αποφασιστεί στο Τόκιο.

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Ανάμεσά τους είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Σπουδών και άλλα ερευνητικά κέντρα της Ιαπωνίας για χερσαία, ναυτικά και αεροπορικά συστήματα. Τα νέα μέτρα αφορούν επίσης αρκετές μονάδες των Mitsubishi Electric και Mitsubishi Heavy Industries.

«Εδώ και κάποιο καιρό, η ιαπωνική πλευρά (…) έχει πάρει λάθος δρόμο, εντείνοντας την ώθησή της προς ‘νέα μορφή μιλιταρισμού’, επιταχύνοντας την ‘επαναστρατιωτικοποίηση’, αναπτύσσοντας επιθετικά όπλα και εκτοξεύοντας επιθετικούς πυραύλους πέρα από τα σύνορά της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Παράλληλα, η Κίνα πρόσθεσε άλλες 20 οντότητες, συμπεριλαμβανομένης της Mitsui E&S Co., της κατασκευάστριας drones Terra Drone Corporation, των εταιρειών επεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων και πολλαπλών μονάδων της OKI Electric Industry, σε λίστα παρακολούθησης που απαιτεί ενισχυμένο έλεγχο αδειοδότησης.

Και οι δύο αποφάσεις τίθενται άμεσα σε ισχύ.