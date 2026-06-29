Μαρινάκης:-Περισσότεροι-από-678.000-καταναλωτές-έχουν-επισκεφθεί-την-πλατφόρμα-posokanei

«Το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσελκύσει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei η οποία επιτρέπει τη σύγκριση περίπου 10.000 προϊόντων σούπερ μάρκετ μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων ενώ παρέχει στοιχεία για το πραγματικό κόστος του καλαθιού αγορών, ιστορικό τιμών και δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της ΕΕ», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

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Πρόσθεσε ότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα «την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περίπου στα 4 λεπτά. Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες της εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο».

Το επόμενο θέμα αφορούσε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που εκσυγχρονίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενισχύει την αυτοτέλεια των αυτοδιοικητικών θεσμών, διαμορφώνοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τον πολίτη», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες μεταξύ δήμων, περιφερειών και κράτους, καθιερώνει την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο με δυνατότητα συμπληρωματικής ψήφου και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δημιουργεί νέο σύστημα στελέχωσης μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου του ΑΣΕΠ για περισσότερες από 9.000 οργανικές θέσεις, προβλέπει δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί από τους δήμους και εξορθολογίζει το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών νομικών προσώπων.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης ταυτόχρονης προκήρυξης για την πρόσληψη ιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ, καθώς καλύφθηκαν οι 962 από τις 1.171 θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Υπογράμμισε ότι η αυξημένη ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των θεσμικών και οικονομικών κινήτρων, ενώ σημείωσε πως για το 2026 προγραμματίζεται η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση του ΕΣΥ με συνολικά 8.208 θέσεις προσωπικού.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ για το 2025, ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, προς περισσότερους από 529.000 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους αγρότες από τις αρχές του 2026 να υπερβαίνει το 1,06 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας για 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ αλλάζει τον τρόπο καταβολής των κοινωνικών ενισχύσεων, καθιστώντας τη διαδικασία απλούστερη, ασφαλέστερη και πιο διαφανή. Όπως σημείωσε, από τον Μάρτιο του 2025 έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις, ενώ πάνω από 877.000 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι το υπουργείο Μεταφορών προωθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα, προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστίμων για παραβάσεις, η υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους, με την επιβολή προστίμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη.

Αναφέρθηκε ακόμη στα επτά πρώτα μέτρα στήριξης της ελληνικής αλιείας που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνουν επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου και πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στο Νότιο Αιγαίο, με επιδότηση 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιεύματος, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τα θέματα της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν με νεότερη ενημέρωση.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσελκύσει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση περίπου 10.000 προϊόντων σούπερ μάρκετ μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, ενώ παρέχει στοιχεία για το πραγματικό κόστος του καλαθιού αγορών, ιστορικό τιμών και δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές, αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περί τα 4 λεπτά.

Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες της εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους.

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά, με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, που εκσυγχρονίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενισχύει την αυτοτέλεια των αυτοδιοικητικών θεσμών, διαμορφώνοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τον πολίτη. Μεταξύ άλλων:

-Ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες δήμων, περιφερειών και κράτους, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται χρόνιες ασάφειες.

-Καθιερώνεται η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο, με δυνατότητα συμπληρωματικής ψήφου και θεσπίζεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

-Δημιουργείται νέο σύστημα στελέχωσης θέσεων προσωπικού μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου ΑΣΕΠ, με στόχο την κάλυψη περισσότερων από 9.000 οργανικών θέσεων.

-Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στήριξης εργαζομένων σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και διεύρυνσης των κοινωνικών παροχών.

-Εξορθολογίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των νομικών προσώπων, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη για προσλήψεις ιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ, στην οποία συμπεριλήφθηκαν όλες οι θέσεις που έβγαιναν άγονες για χρόνια.

Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν οι 962 από τις 1.171 θέσεις και έμειναν χωρίς υποψηφίους οι 209 θέσεις, κυρίως σε νοσοκομεία άγονων περιοχών.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και πρόσληψης θα επαναπροκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις, μέσα στο καλοκαίρι.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου ακόμη και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγονων θέσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις (1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού), καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον Πυλώνα Ι, συνολικού ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Με την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1,061 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως αύριο.

Με μία προπληρωμένη κάρτα που αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό κράτος φτάνει στον πολίτη.

Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία, καθώς εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων.

Από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Προπληρωμένης Κάρτας, ενώ 877.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών.

Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας:

1. Απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία.

2. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ.την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ.

3. Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

4. Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

5. Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

6. Εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά» δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Ένα πρώτο πακέτο επτά μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας λαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης στήριξης που έχει ήδη δοθεί στους γεωργούς, καθώς και η έναρξη πιλοτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που θα εφαρμοστεί αρχικά στο Νότιο Αιγαίο, η αλίευση λαγοκέφαλου επιδοτείται με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρά.

Η υλοποίηση αυτού του πρώτου πλέγματος παρεμβάσεων αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής αλιείας.

Αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση».

- sofokleous10.gr

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