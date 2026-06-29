Μπλοκ-από-φελιζόλ-αποκαλύπτονται-στα-συντρίμμια-στη-Βενεζουέλα:-Αντιδράσεις-για-τα-επίπεδα-αντισεισμικής-ασφάλειας,-δείτε-βίντεο

Είναι πιθανό ορισμένες κατασκευές να παρουσίαζαν πολεοδομικές ή κατασκευαστικές παρατυπίες. Ωστόσο, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να διαπιστωθεί από τις επίσημες τεχνικές έρευνες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οριστικά αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν να προσδιοριστεί ποια κτίρια κατασκευάστηκαν λανθασμένα ή αν υπήρξαν παραβιάσεις των οικοδομικών κανονισμών.

Όταν όμως ένα κτίριο καταρρεύσει, τα ελαφριά αυτά υλικά μπορεί να αποκαλυφθούν πλήρως ανάμεσα στα ερείπια, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ολόκληρο το κτίριο ήταν κατασκευασμένο από φελιζόλ.

Στις περιπτώσεις αυτές, το EPS δεν αποτελεί μέρος του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Το φορτίο της κατασκευής αναλαμβάνουν το οπλισμένο σκυρόδεμα και ο χάλυβας.

Συγκεκριμένα, αξιοποιείται ως θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό, ως ελαφρύ υλικό πλήρωσης ή για τη μείωση του βάρους πλακών και δαπέδων.

Η τεχνική εξήγηση για την εμφάνισή της, είναι ότι η διογκωμένη πολυστερίνη (Expanded Polystyrene – EPS) χρησιμοποιείται νόμιμα σε ορισμένα κατασκευαστικά συστήματα.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν ειδικοί, δεν υπάρχει έως τώρα καμία επίσημη έκθεση που να επιβεβαιώνει πόσα κτίρια είχαν κατασκευαστεί με χρήση διογκωμένης πολυστερίνης ούτε ότι το συγκεκριμένο υλικό αποτέλεσε την αιτία των καταρρεύσεων. Οι τεχνικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα κτίρια ανεγέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο.

Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι πρόκειται για πολυκατοικίες που είχαν κατασκευαστεί από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS – φελιζόλ), γνωστή σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής ως «icopor», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ανησυχία και δημόσια συζήτηση για τα επίπεδα αντισεισμικής ασφάλειας.

Μετά τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στα οποία διακρίνονται λευκά μπλοκ ανάμεσα στα συντρίμμια των κτιρίων.

Σκηνές απελπισίας έξω από τα υπερφορτωμένα νεκροτομεία στο Καράκας

Στο μεταξύ, πάνω σε μοτοσικλέτες, στα πίσω καθίσματα αυτοκινήτων ή στις καρότσες αγροτικών, οι σοροί των θυμάτων καταφθάνουν αδιάκοπα στο νεκροτομείο του Μπέγιο Μόντε στο Καράκας. Εκεί, εκατοντάδες οικογένειες περιμένουν με αγωνία να αναγνωρίσουν τους αγαπημένους τους, την ώρα που η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τη μεγαλύτερη σεισμική τραγωδία των τελευταίων 125 και πλέον ετών.

«Χθες ολόκληρος ο δρόμος ήταν γεμάτος ανθρώπους που έφερναν νεκρούς συγγενείς τους», δήλωσε στον Guardian η Καμίλα Ροντρίγκες, φοιτήτρια Ψυχολογίας, η οποία προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες πενθούντων στο νεκροτομείο Μπέγιο Μόντε, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

La señal más evidente de que las autoridades en Venezuela están sobrepasadas por la falta de medios. Cuerpos en La Guaira cubiertos con cal antes de poder ser identificados. Hay más de 1.400 personas fallecidas según el recuento oficial y unos 50.000 desaparecidos. Terrible https://t.co/BrglugtqiD pic.twitter.com/VdYsTP1dcg — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) June 27, 2026

Τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο ισχυροί σεισμοί έπληξαν διαδοχικά τις ακτές της Καραϊβικής την περασμένη Τετάρτη, προκαλώντας την κατάρρευση εκατοντάδων κτιρίων και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Πολλές από τις σορούς μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο, όπου καταφθάνουν και συγγενείς των θυμάτων με την ελπίδα να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους τους.

#28Jun | Con el objetivo de apoyar las labores operativas y brindar acompañamiento a los ciudadanos que acuden a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Colinas de Bello Monte, Caracas, se inició una campaña de recolección de insumos y… pic.twitter.com/Ga1A6REaLL — El Diario (@eldiario) June 28, 2026

Υπερφορτωμένα νεκροτομεία

Ανάμεσα σε όσους περίμεναν έξω από το κτίριο ήταν και η Μάρτζορι Σεντένιο, η οποία έχασε τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδελφό της στη χειρότερη σεισμική καταστροφή που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερα από 125 χρόνια.

Οι τρεις τους παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια όταν κατέρρευσε η τετραώροφη πολυκατοικία τους, οι «Residencias Obelisco», στην περιοχή Λος Πάλος Γκράντες, μια εύπορη συνοικία στους πρόποδες του όρους Ελ Άβιλα.

Μέχρι τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, η Σεντένιο είχε καταφέρει να αναγνωρίσει μόνο τον 44χρονο αδελφό της, Χοσέ Ρουίς, μέσα από μια φωτογραφία που της έδειξαν οι ιατροδικαστικές αρχές. Η μητέρα της, Ζοΐλα Σεντένιο, 72 ετών, που εργαζόταν ως διαχειρίστρια του κτιρίου, και ο πατέρας της, Χασίντο Ρουίς, 74 ετών, παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

«Όταν άρχισε ο σεισμός, ο αδελφός μου μόλις έμπαινε στην πολυκατοικία. Πιστεύουμε ότι ενστικτωδώς προσπάθησε να μπει μέσα για να σώσει τους γονείς μας, που βρίσκονταν ακόμη εκεί. Είχε μόλις επιστρέψει από την παραλία με έναν φίλο του, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε», είπε η Σεντένιο, εκτιμώντας ότι ακόμη περίπου 25 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια του κτιρίου.

4:02 pm | Morgue de Bello Monte. Familiares esperan la actualización de las listas de fallecidos en la Morgue de Bello Monte. La mayoría son de la Guaira. #27Jun pic.twitter.com/B6jRCsLJHd — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) June 27, 2026

«Εκεί μέσα επικρατεί φρίκη», είπε αναφερόμενη στο νεκροτομείο. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έχει υπερφορτωθεί… Είναι κάτι που δεν θα ευχόσουν ποτέ σε κανέναν. Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία».

Μια άλλη γυναίκα, η Μπέλκις Σεντένιο, βρέθηκε επίσης στο υπερφορτωμένο νεκροτομείο αναζητώντας τη νύφη της, τη 56χρονη Μαρία Έλενα Μορένο, κάτοικο της Λα Γκουάιρα, της παράκτιας περιοχής που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς.

«Η πολυκατοικία τους καταστράφηκε ολοσχερώς. Ένα δεκαώροφο κτίριο ισοπεδώθηκε μέχρι το ισόγειο. Κατάφεραν να την ανασύρουν νωρίς σήμερα το πρωί. Ήταν μόνη της, γιατί ο γιος της είχε πάει στο σούπερ μάρκετ μαζί με τη φίλη του», είπε.

Η ίδια ανέφερε ότι αρχικά πληροφορήθηκε πως η συγγενής της είχε απεγκλωβιστεί ζωντανή περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ωστόσο, ένας ψευδής συναγερμός για τσουνάμι που διαδόθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων προκάλεσε πανικό, με αποτέλεσμα η τραυματισμένη γυναίκα να μείνει εκτεθειμένη στον δρόμο. «Όταν τελικά τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, έφτασε ήδη νεκρή», είπε.

Los alrededores de la morgue de Bello Monte, en Caracas, se encuentran abarrotados de personas que esperan la entrega de los cuerpos de sus familiares víctimas de los terremotos registrados el 24 de junio. pic.twitter.com/T1LZ4oa5aL — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) June 27, 2026

Ο Έντγκαρ Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Γραφείων Τελετών της Βενεζουέλας, δήλωσε ότι γραφεία τελετών από όλη τη χώρα έχουν δωρίσει περισσότερα από 200 φέρετρα, σάκους μεταφοράς σορών και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ στηρίζουν και τους συναδέλφους τους που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Όπως εξήγησε, πολλοί πολίτες ανακτούν μόνοι τους τις σορούς και τις μεταφέρουν με τα ιδιωτικά τους οχήματα στο νεκροτομείο του Μπέγιο Μόντε, επειδή είναι λιγότερο επιβαρυμένο και πιο εύκολα προσβάσιμο από το νεκροτομείο της Λα Γκουάιρα, το οποίο έχει ουσιαστικά καταρρεύσει υπό το βάρος της έκτακτης ανάγκης.

Το Σάββατο, η ασκούσα χρέη ηγέτη της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιχείρησε να εμψυχώσει τους σοκαρισμένους πολίτες. «Σήμερα καταφέραμε να σώσουμε ακόμη 33 ανθρώπους που ήταν ζωντανοί και θέλω να σας ευχαριστήσω», είπε απευθυνόμενη σε ομάδα ξένων διασωστών, σε τηλεοπτική μετάδοση.

Λίγο αργότερα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε ζωντανό ένα 11χρονο αγόρι στην πόλη Καραμπαγιέδα, κατά μήκος της κατεστραμμένης βόρειας ακτογραμμής. «Κάθε ζωή σημαίνει ελπίδα για τη Βενεζουέλα», έγραψε.

Παράλληλα, το υπουργείο Επικοινωνίας της χώρας επιχείρησε να προβάλει εικόνα ενότητας και αποτελεσματικής κινητοποίησης, δημοσιεύοντας βίντεο με κυβερνητικά σωστικά συνεργεία να χρησιμοποιούν βαριοπούλες και φορεία για να απεγκλωβίζουν επιζώντες, καλυμμένους από σκόνη, μέσα από τα συντρίμμια.

Οργή για την κυβέρνηση, αποδοκιμάστηκε η Ροντρίγκες

Ωστόσο, στους δρόμους επικρατεί ολοένα και μεγαλύτερη οργή απέναντι στην «αργή αντίδραση» μιας κυβέρνησης που δεν ήταν προετοιμασμένη για μια κρίση τέτοιας κλίμακας. Πολλοί αισθάνονται ότι εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά την καταστροφή.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε μία από τις περιοχές του Καράκας που επλήγησαν περισσότερο, η Ντέλσι Ροντρίγκες αποδοκιμάστηκε από εξαγριωμένους κατοίκους. «Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για τον κόσμο!», φώναξε ένας από αυτούς.

¡¡¡ABUCHEAN A DELCY!!! “No quieren que la gente vea la realidad: que el Gobierno no hace nada”. Los vecinos le reprocharon que las autoridades abandonaron a los venezolanos en el peor momento. pic.twitter.com/SObz52eJSS — Adais Cásares (@adais_casares) June 27, 2026

Έξω από το νεκροτομείο, η αδιάκοπη προσφορά εθελοντών που μοίραζαν νερό, καφέ και παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη ερχόταν σε έντονη αντίθεση με την αργή επίσημη αντίδραση. Οι ειδικοί αποδίδουν την κατάσταση τόσο στα χρόνια υποχρηματοδότησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όσο και στο πρωτοφανές μέγεθος της φυσικής καταστροφής.

Παρόμοιες εικόνες εκτυλίσσονταν σε ολόκληρη τη βαθιά τραυματισμένη πόλη. Σκηνές, στρώματα και τρόφιμα μοιράζονταν σε εκατοντάδες οικογένειες που κοιμούνταν στους δρόμους, επειδή φοβούνταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πολλές από αυτές με μικρά παιδιά.

Αν υπάρχει κάτι που δεν λείπει από το Καράκας, αυτό είναι το φαγητό που προσφέρουν οι εθελοντές.

«Ευχαριστώ τον Θεό γιατί οι Βενεζουελάνοι έχουν τεράστια καρδιά… Ο κόσμος έχει σταθεί πραγματικά συγκλονιστικός», είπε η Μάρτζορι Σεντένιο, περιμένοντας ακόμη νέα για τους γονείς της. «Μπορεί να μην υπάρχει κρατική ανταπόκριση», πρόσθεσε. «Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί καλοί άνθρωποι που βοηθούν».