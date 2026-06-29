Ξεπέρασε τις 52000 μονάδες ο Dow Jones – Κέρδη για S&P 500 και Nasdaq

Πάνω από τις 52.000 μονάδες έκλεισε στη σημερινή συνεδρίαση ο Dow Jones, για πρώτη φορά, μετά την είσοδο της Alphabet στον δείκτη, ολοκληρώνοντας ένα ευρύτερο ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο Dow ενισχύθηκε κατά 306,63 μονάδες ή 0,59% και έκλεισε στις 52.182,74 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,18% και έκλεισε στις 7.440,43 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 2,07% και έκλεισε στις 25.820,14 μονάδες.

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Η Alphabet ήταν από τους βασικούς κερδισμένους, με άνοδο σχεδόν 5% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της ως μέλος του Dow. Οι μετοχές της Comcast επίσης ενισχύθηκαν κατά 4,4%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαχωρίσει τις δραστηριότητες media και τεχνολογίας σε δύο ξεχωριστές εισηγμένες εταιρείες, με την ολοκλήρωση της διάσπασης να αναμένεται σε περίπου έναν χρόνο.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και ο κλάδος των ημιαγωγών, με το VanEck Semiconductor ETF να ενισχύεται πάνω από 3%, ανατρέποντας προηγούμενες απώλειες στη συνεδρίαση. Μετοχές όπως Astera Labs, KLA και Applied Materials κατέγραψαν άνοδο περίπου 16%, 12% και 11% αντίστοιχα, καθοδηγώντας την ανάκαμψη του κλάδου. Επίσης, ο δείκτης των “Magnificent Seven” megacaps, που έχει σε μεγάλο βαθμό υποαποδώσει αυτόν τον μήνα, σημείωσε άνοδο 2,6%.

Οι κινήσεις αυτές σημειώνονται καθώς η Wall Street εισέρχεται σε μια συντομευμένη εβδομάδα συναλλαγών, με το χρηματιστήριο των ΗΠΑ να παραμένει κλειστό την Παρασκευή λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας.

Ο Joe Tigay, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Equity Armor Investments, ανέφερε ότι η μειωμένη ρευστότητα λόγω της σύντομης εβδομάδας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες από το συνηθισμένο διακυμάνσεις, την ώρα που οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων προχωρούν σε τοποθετήσεις που βελτιώνουν την εικόνα των αποδόσεων που παρουσιάζουν στους πελάτες τους με την ολοκλήρωση του δεύτερου τριμήνου.

Η καλύτερη επίδοση τριμήνου για τις αμερικανικές μετοχές εδώ και έξι χρόνια

«Η ανάκαμψη που βλέπουμε είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τους ταύρους», δήλωσε ο Matt Maley της Miller Tabak. «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε έντονα ότι η συμπεριφορά στον τεχνολογικό κλάδο θα παραμείνει ο βασικός μοχλός της αγοράς».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη κι αν η τεχνολογία δεν χρειάζεται να συνεχίσει να υπεραποδίδει έντονα, είναι κρίσιμο να μην υποχωρήσει σημαντικά λόγω του υψηλού βάρους της στον S&P 500. Διαφορετικά, οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσαν να αρχίσουν να μετακινούνται προς μετρητά, ειδικά μετά τις συζητήσεις για “φούσκες” τον τελευταίο χρόνο.

Η ανάκαμψη των μετοχών έχει διαψεύσει τους σκεπτικιστές, παρά τον πόλεμο, το σοκ στην προσφορά πετρελαίου και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Από το χαμηλό του Μαρτίου, ο αμερικανικός δείκτης έχει καταγράψει μία από τις ταχύτερες ανακάμψεις του αιώνα, με άνοδο 20% από το χαμηλό της 30ής Μαρτίου έως το υψηλό της 2ας Ιουνίου, κάτι που έχει συμβεί μόνο τρεις ακόμη φορές από το 2000.

«Καθώς ξεκινά η εβδομάδα, να θυμάστε ότι σηματοδοτεί το τέλος του τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου», ανέφερε ο JJ Kinahan της Cboe Global Markets. «Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να δούμε κύματα μεταβλητότητας καθώς οι θεσμικοί διαχειριστές αναπροσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Αναμένετε αστάθεια, αλλά χωρίς υπερβολές».

Γεωπολιτική και πετρέλαιο

Παράλληλα, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή να παύσουν τις εχθροπραξίες και να επιτρέψουν την απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο στρατιωτικών ανταλλαγών που απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι θα συνεχιστούν οι τεχνικές συνομιλίες σε όλα τα πεδία της συμφωνίας, ενώ και οι δύο πλευρές θα παύσουν προσωρινά τις επιθέσεις, επιτρέποντας στα πλοία να κινούνται ελεύθερα.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους ως αντίποινα για επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με σκληρή απάντηση μέσω ανάρτησής του.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι αγορές αξιολογούν αν η παύση των εχθροπραξιών θα διατηρηθεί και θα περιορίσει τους κινδύνους για την ενεργειακή τροφοδοσία. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,6% στα 73,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI αυξήθηκε κατά 2,2% στα 70,75 δολάρια.