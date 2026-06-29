Οι τράπεζες δίνουν τον ρυθμό — ο Γενικός Δείκτης στις 2.467,5 μονάδες

Άνοδος 0,74% για τον Γενικό Δείκτη και 1,47% για τον Τραπεζικό στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τον τζίρο στα 183,27 εκατ. ευρώ και το διεθνές κλίμα να βελτιώνεται.

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Ανοδικά ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να αναλαμβάνει εκ νέου ηγετικό ρόλο και να ωθεί τους βασικούς δείκτες υψηλότερα. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.467,5 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,74% (+18,21 μονάδες), ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap διαμορφώθηκε στις 6.255,1 μονάδες με κέρδη 0,83% (+51,48 μονάδες). Ισχυρότερη ήταν η εικόνα στις τράπεζες: ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) ενισχύθηκε κατά 1,47% (+40,24 μονάδες) στις 2.774,45 μονάδες, με τον δείκτη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να κερδίζει 1,46% (+187,05 μονάδες) στις 12.969,64 μονάδες.

Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 183,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 167,26 εκατ. ευρώ (περίπου το 91%) αφορούσαν τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης — ένδειξη ότι το ενδιαφέρον παρέμεινε συγκεντρωμένο στις δεικτοβαρείς μετοχές. Με βάση το ενδοσυνεδριακό διάγραμμα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε εντός εύρους περίπου 2.464–2.479 μονάδων, με το κλείσιμο κοντά στα υψηλά της ημέρας πριν από τη συνήθη υποχώρηση της δημοπρασίας λήξης· αντίστοιχα, ο FTSE Large Cap κινήθηκε περίπου μεταξύ 6.250 και 6.290 μονάδων.

Δείκτης Κλείσιμο Ημ. μεταβ. (μον.) Ημ. % YTD % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.467,5 +18,21 +0,74% +16,35% FTSE Large Cap 6.255,1 +51,48 +0,83% +16,89% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.774,45 +40,24 +1,47% +20,95% FTSE Χρηματ. Υπηρεσίες 12.969,64 +187,05 +1,46% +20,90%

Το ενδοσυνεδριακό εύρος αποτελεί εκτίμηση από το διάγραμμα και εκκρεμεί η επίσημη επιβεβαίωση. Οι αποδόσεις από την αρχή του έτους (YTD) υπολογίζονται έναντι των τιμών κλεισίματος της 31/12/2025.

Μετοχές και κλάδοι στο επίκεντρο

Το πρόσημο της συνεδρίασης καθόρισαν οι συστημικές τράπεζες. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των μεγάλων τίτλων, με άνοδο 2,73% στα 15,41 ευρώ, ακολουθούμενη από την Πειραιώς (+2,30% στα 9,08 ευρώ), τη Eurobank (+1,74% στα 4,16 ευρώ) και την Alpha Bank (+1,38% στα 3,954 ευρώ). Εκτός τραπεζικού κλάδου, στήριξη προσέφεραν η Coca-Cola HBC (+1,78% στα 57,20 ευρώ), η Jumbo (+0,98% στα 22,62 ευρώ), η Motor Oil (+0,68% στα 38,40 ευρώ) και ο ΟΤΕ (+0,51% στα 19,59 ευρώ), ενώ η Allwyn ενισχύθηκε 1,23% στα 14,04 ευρώ.

Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν κυρίως μετοχές των κλάδων υποδομών και βιομηχανίας. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υποχώρησε 2,91% στα 5 ευρώ, η Aktor 1,35% στα 13,20 ευρώ και η Βιοχάλκο 0,82% στα 19,32 ευρώ, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,66%), η HELLENiQ ENERGY (-0,55%), η ΔΕΗ (-0,35%), η Cenergy (-0,25%) και η Metlen (-0,10% στα 40,84 ευρώ), η οποία περιορίστηκε σε οριακή μεταβολή.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος ΕΤΕ 15,41 +2,73% 808 χιλ. ΠΕΙΡ 9,08 +2,30% 856 χιλ. ΕΕΕ 57,20 +1,78% 12.602 ΕΥΡΩΒ 4,16 +1,74% 2,92 εκατ. ΑΛΦΑ 3,954 +1,38% 2,22 εκατ. ALWN 14,04 +1,23% 242 χιλ. ΕΛΧΑ 5,00 −2,91% 357 χιλ. AKTR 13,20 −1,35% 181 χιλ. BIO 19,32 −0,82% 125 χιλ. BYLOT 1,19 −0,67% 16.348 ΓΕΚΤΕΡΝΑ 44,98 −0,66% 69.197 ΕΛΠΕ 10,94 −0,55% 184 χιλ.

Τιμές, ποσοστιαίες μεταβολές και όγκοι όπως αποτυπώθηκαν στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Τεχνική εικόνα

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί τον βραχυπρόθεσμο ανοδικό προσανατολισμό, καθώς το κλείσιμο στις 2.467,5 μονάδες πραγματοποιήθηκε κοντά στα ενδοσυνεδριακά υψηλά και διατηρεί τον δείκτη πάνω από τη ζώνη στήριξης των 2.430–2.440 μονάδων. Η πρώτη ζώνη αντίστασης εντοπίζεται στην περιοχή των 2.480 μονάδων (ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας) και, σε δεύτερο χρόνο, στο ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, η διάσπαση του οποίου θα επανέφερε στο προσκήνιο τα υψηλά του έτους. Προς τα κάτω, πέραν της στήριξης των 2.430–2.440 μονάδων, η επόμενη σημαντική ζώνη βρίσκεται γύρω στις 2.400 μονάδες.

Η ηγεσία του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος κινείται κοντά στα υψηλά πολυετίας, ενισχύει την ποιότητα της ανόδου, δεδομένης της υψηλής στάθμισης των τραπεζών στον Γενικό Δείκτη. Οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές (RSI, MACD) διατηρούνται —με βάση εκτίμηση από τα διαγράμματα— σε θετική αλλά όχι ακραία ζώνη, στοιχείο που αφήνει περιθώρια συνέχισης της κίνησης χωρίς να υποδηλώνει άμεσες συνθήκες υπεραγοράς. Οι ακριβείς τιμές των ταλαντωτών και των κινητών μέσων όρων (ΚΜΟ) τελούν υπό επιβεβαίωση από τα επίσημα στοιχεία κλεισίματος. Καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της δυναμικής παραμένει η συναλλακτική δραστηριότητα, η οποία σήμερα κινήθηκε σε συγκρατημένα επίπεδα.

Διεθνές φόντο

Το διεθνές περιβάλλον λειτούργησε υποστηρικτικά. Στη Wall Street οι βασικοί δείκτες άνοιξαν ανοδικά, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να ανακάμπτουν μετά την πίεση της προηγούμενης εβδομάδας στον τεχνολογικό κλάδο και τον Dow Jones να δοκιμάζει νέα ιστορικά υψηλά πάνω από τις 52.000 μονάδες. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου ευνοήθηκε από την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις εχθροπραξίες μετά τις αμοιβαίες πυρές στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, με νέο γύρο συνομιλιών να αναμένεται στο Κατάρ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ήπια ανοδικά (το αργό WTI πέριξ των 69,8 δολαρίων και το Brent πέριξ των 72,4 δολαρίων το βαρέλι).

Στην Ευρώπη, οι αγορές κινούνταν επίσης ανοδικά κατά τη διάρκεια της ελληνικής συνεδρίασης, σε κλίμα ανάκαμψης έπειτα από τις απώλειες της Παρασκευής, οι οποίες είχαν προκληθεί από ρευστοποιήσεις στον κλάδο των ημιαγωγών και ευρύτερα στις μετοχές που συνδέονται με τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η ρητορική της Federal Reserve παραμένει σχετικά αυστηρή. Στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh, στα μέσα Ιουνίου, η κεντρική τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75% για τέταρτη συνεχόμενη φορά, απέσυρε τη διατύπωση που υποδήλωνε τάση χαλάρωσης και, μέσω του dot plot, μετατόπισε υψηλότερα τη διάμεση εκτίμηση για το τέλος του 2026, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τουλάχιστον μίας αύξησης εντός του έτους. Ο Warsh έδωσε έμφαση στη σταθερότητα των τιμών, ενώ ορισμένοι διεθνείς οίκοι —όπως η Bank of America— έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους προς περισσότερες αυξήσεις. Το περιβάλλον «υψηλότερων επιτοκίων για περισσότερο» τείνει να ευνοεί τα έσοδα από τόκους των τραπεζών, παράγοντας που ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα υπέρ του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Παράλληλα, στο προσκήνιο επανήλθε το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Fed, μετά τη δικαστική απόφαση που —προς το παρόν— εμποδίζει την απομάκρυνση μέλους του διοικητικού της συμβουλίου.

Γνώμες ειδικών

Το βασικό δομικό αφήγημα για την ελληνική αγορά παραμένει η επικείμενη αναβάθμισή της σε ανεπτυγμένη αγορά. Η MSCI, στην ετήσια αναθεώρηση ταξινόμησης που ανακοίνωσε στα τέλη Ιουνίου, επιβεβαίωσε την επαναταξινόμηση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, με την εφαρμογή να τοποθετείται στην αναθεώρηση του Μαΐου 2027· η κίνηση θα εντάξει τις ελληνικές μετοχές στον δείκτη MSCI World και θα ενισχύσει τη διεθνή τους προβολή. Ανάλογες αναβαθμίσεις από τους οίκους FTSE Russell, S&P Dow Jones και STOXX δρομολογούνται με ορίζοντα υλοποίησης εντός του 2026.

Όπως έχει επισημάνει αναλυτής της - Intelligence, η επιστροφή της χώρας στις ανεπτυγμένες αγορές αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την περιοχή: η επίδραση στις παθητικές ροές χαρακτηρίζεται μετριοπαθής —λόγω της μικρότερης στάθμισης της Ελλάδας στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών— ωστόσο ο συμβολισμός είναι ιδιαίτερα ισχυρός, ενώ μέρος της θετικής επίδρασης ενδέχεται να έχει ήδη προεξοφληθεί, καθώς το ελληνικό χρηματιστήριο συγκαταλέγεται στις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την υπεραπόδοση έχει διαδραματίσει ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιοποίησης που αποτυπώνει ο δείκτης MSCI Greece.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σταδιακή μετάβαση σε ένα καθεστώς πιο μακροπρόθεσμης, θεσμικής τοποθέτησης —σε αντιδιαστολή με την υψηλή μεταβλητότητα του παρελθόντος— αποτελεί επαναλαμβανόμενο σχόλιο των αναλυτών για την εγχώρια αγορά. Συνολικά, η συνεδρίαση επιβεβαίωσε τον καθοδηγητικό ρόλο των τραπεζών σε μια αγορά που εξακολουθεί να στηρίζεται στο δομικό αφήγημα της αναβάθμισης και σε ένα βελτιωμένο —αλλά εύθραυστο— διεθνές κλίμα· η συνέχεια θα κριθεί από τη διατήρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και από τις εξελίξεις στα μέτωπα της γεωπολιτικής και της νομισματικής πολιτικής.