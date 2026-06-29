Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια – Δηλώσεις στις 14.00 από τον υπ. Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συγκράτηση των τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) καθώς και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

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Δηλώσεις σχετικά με όσα αποφασίστηκαν αναμένονται στις 14.00 στο υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.