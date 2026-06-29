Προκλητικός-Ερντογάν:-«Η-Τουρκία-είναι-μεγαλύτερη-από-την-Τουρκία,-υπάρχει-η-γεωγραφία-της-καρδιάς-μας»

Την εικόνα μιας Τουρκίας με επιρροή που εκτείνεται πολύ πέρα από τα εθνικά της σύνορα επιχείρησε να παρουσιάσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του προς στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

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Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την ίδια την Τουρκία», ενώ χαρακτήρισε το AKP «κίνημα πολύ μεγαλύτερο από τα μέλη του», σημειώνοντας πως αποτελεί «ελπίδα όχι μόνο για τα 86 εκατομμύρια των Τούρκων πολιτών, αλλά και για ολόκληρη την Ούμμα», δηλαδή την παγκόσμια μουσουλμανική κοινότητα.

«Η μοναδική ελπίδα της Γάζας είστε εσείς. Εσείς είστε η ελπίδα της Δαμασκού που σηκώνεται ξανά στα πόδια της, του Χαλεπίου που αναγεννιέται από τις στάχτες του, του Μογκαντίσου, του Χαρτούμ, της Βηρυτού, της Τρίπολης του Λιβάνου και της Τρίπολης της Λιβύης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν έκανε ειδική αναφορά και στην Κύπρο, λέγοντας πως «η Λευκωσία κοιτάζει προς εσάς», ενώ στην ίδια αποστροφή του λόγου του συμπεριέλαβε το Μπακού, το Σαράγεβο, τα Σκόπια, το Πρίζρεν, τη Βαγδάτη και τη Βασόρα, υποστηρίζοντας ότι όλες αυτές οι περιοχές βλέπουν την Τουρκία ως σημείο αναφοράς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τη «γεωγραφία της καρδιάς μας», έναν όρο που χρησιμοποιεί συχνά η τουρκική ηγεσία για να περιγράψει περιοχές όπου θεωρεί ότι η Άγκυρα διαθέτει ιστορικούς, πολιτισμικούς ή θρησκευτικούς δεσμούς και αυξημένο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.

«Είμαστε ένα κίνημα που λαμβάνει όχι μόνο τις προσευχές και τη στήριξη του δικού μας λαού, αλλά και τις προσευχές και τη στήριξη εκατοντάδων εκατομμυρίων αδελφών μας στη γεωγραφία της καρδιάς μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας τη ρητορική περί του ευρύτερου περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας.

«Θρυλικός μεγάλος ηγέτης – 25 χρόνια μαζί μας»: Νέο τραγούδι και βιντεοκλίπ για Ερντογάν

Ένα νέο τραγούδι και βιντεοκλίπ με έντονο προεκλογικό και προσωποκεντρικό χαρακτήρα παρουσίασε το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την ίδρυσή του.

Στο βίντεο κυριαρχεί η εξύμνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαρακτηρίζεται «θρυλικός μεγάλος ηγέτης», ενώ το AKP παρουσιάζεται ως κόμμα που «βρίσκεται εδώ και 25 χρόνια στην υπηρεσία του λαού».

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν:

Το ίδιο έργο, αφιέρωσε μια ζωή με όλη του την ψυχή.

Ένα καθαρό παρελθόν, στην υπηρεσία για ένα τέταρτο του αιώνα.

Όχι αγώνας για την καρέκλα, αλλά σε υπηρεσία για το καθήκον.

Το κόμμα του είναι πάντα στην υπηρεσία του λαού του.

Το όνομά του είναι AK Parti, εδώ και 25 χρόνια μαζί σας, AK Parti.

Ένα έπος ενός τετάρτου του αιώνα, η ιστορία γράφτηκε από την αρχή.

Θρυλικός μεγάλος ηγέτης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ένα έπος ενός τετάρτου του αιώνα, η ιστορία γράφτηκε από την αρχή.

Θρυλικός μεγάλος ηγέτης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ενώ ο κόσμος καιγόταν και ζούσε εφιάλτες, εμείς ήμασταν ασφαλείς.

Δυνατοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δυνατοί στο πεδίο, ήμασταν παντού.

Όχι αγώνας για την καρέκλα, αλλά σε υπηρεσία για το καθήκον.

Το κόμμα του είναι πάντα στην υπηρεσία του λαού του.

Το όνομά του είναι AK Parti, εδώ και 25 χρόνια μαζί σας, AK Parti.

Ένα έπος ενός τετάρτου του αιώνα, η ιστορία γράφτηκε από την αρχή.

Θρυλικός μεγάλος ηγέτης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ένα έπος ενός τετάρτου του αιώνα, η ιστορία γράφτηκε από την αρχή.

Θρυλικός μεγάλος ηγέτης, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τουρκικά ΜΜΕ: «5.000 χορευτές έσπασαν ρεκόρ Γκίνες με τον ποντιακό χορό» – Τον παρουσιάζουν ως «τουρκικό»

Στο μεταξύ, ως «τουρκικό παραδοσιακό χορό» παρουσίασαν τον ποντιακό χορό οι διοργανωτές εκδήλωσης στην Τουρκία, κατά την οποία καταρρίφθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη συμμετοχή σε παραδοσιακό χορό.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην εκδήλωση, η οποία καταγράφηκε επισήμως από εκπροσώπους των Ρεκόρ Γκίνες.

Κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο εκπρόσωπος των Ρεκόρ Γκίνες δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου χαρά να ανακοινώσω επίσημα ότι η Τουρκική Ομοσπονδία Χορού είναι ο νέος κάτοχος του τίτλου των Ρεκόρ Γκίνες για τον μεγαλύτερο τουρκικό παραδοσιακό χορό.»

Τα τουρκικά μέσα παρουσίασαν την εκδήλωση ως σημαντική πολιτιστική επιτυχία, ενώ οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τον χορό που εκτελέστηκε ως μέρος της τουρκικής παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

CNN Türk: Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν δεν είναι με το Ισραήλ, αλλά θα του πουλήσει όπλα

Ως ένδειξη της ιδιαίτερα στενής σχέσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσιάζει το CNN Türk τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για την Τουρκία.

Σε ανταπόκρισή του από την Ουάσιγκτον, ο δημοσιογράφος του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου, Γιουνούς Πακσόι, υποστήριξε ότι ο Τραμπ αναγνώρισε πως ο Ερντογάν «δεν είναι υποστηρικτής του Ισραήλ», επισημαίνοντας παράλληλα ότι αυτό δεν τον εμποδίζει να επιδιώκει στενή αμυντική συνεργασία με την Άγκυρα.

«Ουσιαστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο Ερντογάν δεν είναι με το μέρος του Ισραήλ. Για να το πω πιο ξεκάθαρα στα τουρκικά, λέει ότι μισεί το Ισραήλ. Παρ’ όλα αυτά δηλώνει: “Θα του πουλήσω όπλα, έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί του, τον συμπαθώ πολύ”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ανταποκριτής χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ «ιστορική στιγμή», υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτοφανές ένας Αμερικανός πρόεδρος να διατυπώνει μέσα στον Λευκό Οίκο μια τέτοια θέση για έναν ξένο ηγέτη.

«Το γεγονός ότι ένας πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσα στο Οβάλ Γραφείο, μπορεί στην ίδια πρόταση να πει για έναν αρχηγό κράτους ότι δεν είναι με το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα να δηλώσει “μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος και θα του πουλήσω όπλα και αεροσκάφη”, είναι μια ιστορική στιγμή», σχολίασε.

Μάλιστα, ο Πακσόι κάλεσε την τουρκική πλευρά να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα στις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Δεν πρέπει να μας ενοχλεί. Ζω στην Αμερική έξι ή επτά χρόνια και αυτό μου φαίνεται πραγματικά απίστευτο. Το να λέει ένας πρόεδρος των ΗΠΑ ότι ένας ηγέτης δεν συμπαθεί το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα να δηλώνει “μου αρέσεις πολύ και θα σου πουλήσω όπλα”, είναι κάτι που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς», ανέφερε.

Τουρκική ανησυχία για F-35: «Ισραήλ και Ελλάδα έχουν αεροπορική υπεροχή – Το KAAN πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα»

Την αεροπορική υπεροχή που προσφέρει το F-35 στο Ισραήλ και στις χώρες που το αποκτούν, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αναγνωρίζουν Τούρκοι αναλυτές, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι το εγχώριο μαχητικό KAAN θα μπορέσει στο μέλλον να ανατρέψει την ισορροπία.

Σε εκπομπή τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου, αναφέρθηκε ότι το F-35 αποτελεί σήμερα το κορυφαίο αεροσκάφος αεροπορικής υπεροχής στην περιοχή.

«Αυτή τη στιγμή το F-35 θεωρείται το κυρίαρχο αεροσκάφος αεροπορικής υπεροχής. Στη Μέση Ανατολή το διαθέτει το Ισραήλ, ενώ το αποκτούν επίσης η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία. Το Ισραήλ είναι το κρίσιμο σημείο για εμάς. Το γεγονός ότι το διαθέτει έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Ελλάδα έχει επίσης έναν μικρό αριθμό. Σήμερα το F-35 φαίνεται να είναι το αεροσκάφος που εξασφαλίζει την αεροπορική υπεροχή και τον έλεγχο του εναέριου χώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναλυτής.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η Άγκυρα θεωρεί ότι η ισορροπία μπορεί να αλλάξει μόνο με την επιχειρησιακή ένταξη του KAAN.

«Αν μέχρι τότε μπορέσουμε να διαθέτουμε έναν ικανοποιητικό αριθμό μαχητικών KAAN και αυτά βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, τότε η ποσότητα των F-35 δεν θα είναι τόσο σημαντική. Εφόσον το KAAN ενταχθεί στο οπλοστάσιο της Τουρκίας, θα έχουμε αποκτήσει αεροπορική υπεροχή στην Τουρκία και στη Μέση Ανατολή», υποστήριξε.

CNN Türk: Στην Άγκυρα η ηγεσία της ΕΕ πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – «Μήνυμα στήριξης σε Τουρκία»

Ως ένδειξη ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας παρουσιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την επικείμενη επίσκεψη της ηγεσίας της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής στην Άγκυρα, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το CNN Türk κάνει λόγο για «στήριξη της Ευρώπης προς την Τουρκία», επισημαίνοντας ότι στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνουν η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, καθώς και η Επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, προκειμένου να έχουν επαφές με την τουρκική ηγεσία και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, οι επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου αναμένεται να βρεθούν δεκάδες αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Το ρεπορτάζ εκτιμά ότι οι συναντήσεις αποτελούν ένδειξη πως οι Βρυξέλλες επιδιώκουν στενότερο συντονισμό με την Άγκυρα σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, άμυνας και ευρωπαϊκής συνεργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

- sofokleous10.gr

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