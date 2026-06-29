Πρόταση-aktor-προς-motor-oil-για-εξαγορά-του-75%-των-Ηλέκτωρ-και-thalis

Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την Motor Oil για το 75% των μετοχών των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS υπέβαλε η Aktor.

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Πρόταση προς την Motor Oil υπέβαλε ο Aktor για την απόκτηση του 75% των μετοχών των Ηλέκτωρ και Thalis, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αντίστοιχα.

Κατόπιν της υποβολής της πρότασης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

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Τα οφέλη για τον Όμιλο AKTOR

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία κι ενίσχυση του EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

Ενέργεια από απορρίμματα

H Ηλέκτωρ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί 7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και την Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και 4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, αλλά και τη Γερμανία κ.α. Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από το δημόσιο οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Με εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία

Παράλληλα, η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών. Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει, επίσης, στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων». Ανάμεσα σε δεκάδες έργα, ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.