Ράλι-4%%-για-την-alphabet-στο-ντεμπούτο-της-στον-dow-jones

Η μετοχή της Alphabet στον Dow Jones αντικαθιστά την αντίστοιχη της Verizon και έρχεται σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς εξακολουθεί να διανύει τον χειρότερο μήνα της από τον Φεβρουάριο του 2025, με έξι από τις τελευταίες επτά εβδομάδες να κλείνουν με αρνητικό πρόσημο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ισχυρά κέρδη άνω του 4% σημειώνει στις συναλλαγές της Δευτέρας στην Wall Street η μετοχή της Alphabet, στο ντεμπούτο της στον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones, γεγονός που αναδεικνύει τον τίτλο της μητρική της Google ως blue chip.

Η μετοχή της Alphabet στον Dow Jones αντικαθιστά την αντίστοιχη της Verizon και έρχεται σε μία κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς εξακολουθεί να διανύει τον χειρότερο μήνα της από τον Φεβρουάριο του 2025, με έξι από τις τελευταίες επτά εβδομάδες να κλείνουν με αρνητικό πρόσημο.

Σύμφωνα με το CNBC, η ένταξη της Alphabet στον Dow Jones είναι περισσότερο συμβολική και δεν αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα τεχνικής φύσης στην διαπραγμάτευσή της. Η μετοχή βρίσκεται ήδη στους S&P 500 και Nasdaq 100, όπου βρίσκονται τα περισσότερα συγκριτικά στοιχεία ενεργητικού, περιορίζοντας τα ποσά των αναγκαστικών αλλαγών κεφαλαίων που συνδέονται με την αλλαγή του δείκτη.

Πάντως παρά το σημερινινό ράλι, η μετοχή του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού αναμένεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις στο μέλλον, καθώς οι πρόσφατες προσθήκες εισηγμένων αντίστοιχου βεληνεκούς στον Dow Jones αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες μετά την ένταξή τους στον δείκτη. Ειδικξότερα, οι Nvidia, Salesforce και Apple διαπραγματεύτηκαν όλες χαμηλότερα 60 ημέρες μετά την είσοδό τους στον Dow Jones.