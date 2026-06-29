Στα-σκαριά-νέο-σχέδιο-λύσης-του-Κυπριακού

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Ο ΟΗΕ ετοιμάζει σχέδιο λύσης για το Κυπριακό, το οποίο ενδέχεται να παρουσιαστεί στην επόμενη πενταμερή διάσκεψη προγραμματισμένη για το καλοκαίρι.

Το προτεινόμενο σχέδιο βασίζεται σε μοντέλο χαλαρής ομοσπονδίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστροφή εδαφών και ουσιαστική αναγνώριση της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.

Η πρόταση περιλαμβάνει δύο συνιστώσες πολιτείες με εκτεταμένες αρμοδιότητες και περιορισμένες εξουσίες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και την ειδική απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη Πενταμερή.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία Ολοένα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό Τύπο, τα οποία αναφέρονται σε μια σοβαρή προσπάθεια του ΟΗΕ να καταθέσει σχέδιο λύσης του Κυπριακού στην επερχόμενη πενταμερή διάσκεψη που προγραμματίζεται για το καλοκαίρι. Σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία επικαλούνται πηγές του ΟΗΕ, πυρήνας της πρότασης των Ηνωμένων Εθνών είναι η λύση του Κυπριακού στη βάση του μοντέλου της χαλαρής ομοσπονδίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστροφή εδαφών έναντι ουσιαστικής αναγνώρισης της πολιτικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και η ειδική του απεσταλμένη Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν στις πλευρές προς συζήτηση την πρότασή τους, η οποία προβλέπει την ύπαρξη δύο συνιστώντων κρατιδίων με εκτεταμένες αρμοδιότητες και περιορισμένες εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

ΝΑΤΟ και μεταβατική περίοδος

Στα εν λόγω δημοσιεύματα γίνεται αναφορά σε μια προσπάθεια του ΟΗΕ να καμφθεί το μεγάλο εμπόδιο του συστήματος εγγυήσεων μέσω του ΝΑΤΟ, το οποίο φέρεται να προαλείφεται ως εγγυήτρια δύναμη σε πιθανή λύση. Ο ΟΗΕ φαίνεται να προάγει την ένταξη της Κύπρου στη Συμμαχίακαι παραμονή νατοϊκού στρατού στο νησί, στον οποίο θα περιλαμβάνονται Τούρκοι, Έλληνες , Βρετανοί και Αμερικανοί στρατιώτες. Πρόκειται για μια φόρμουλα, η οποία -σύμφωνα με τον ΟΗΕ- θα κάμψει τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων για τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης, ενώ ταυτόχρονα θα καθησυχάσει και τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων που συνδέουν την ασφάλειά τους με την παρουσία τουρκικού στρατού στο νησί.

Στο πλάνο του ΟΗΕ φαίνεται να περιλαμβάνεται και η ύπαρξη μεταβατικής περιόδου τριών ετών κατά την οποία θα γίνουν επιστροφές εδαφών έναντι ανταλλαγμάτων προς την τουρκοκυπριακή πλευρά. Συγκεκριμένα, προνοείται επιστροφή της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, της Μόρφου και της Μεσαορίας έναντι της αποδοχής του πάγιου αιτήματος των Τουρκοκυπρίων για απευθείας εμπόριο και απευθείας πτήσεις.

Μόνο ομοσπονδία

Κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα περί σχεδίου «χαλαρής ομοσπονδίας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αρκέστηκε να αναφέρει πως δεν γνωρίζει «τι σημαίνει χαλαρή, σφιχτή ή αναστρεφόμενη ομοσπονδία. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι στο Κυπριακό δεν μπορούν να υπάρχουν δημιουργικές ασάφειες» είπε. Τόνισε ότι η μόνη βάση συζήτησης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Καμία συζήτηση δεν γίνεται για οποιαδήποτε άλλη μορφή λύσης, ούτε στο όνομα ούτε στην ουσία» κατέληξε.

- Deutsche Welle

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