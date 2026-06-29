Στο Αιγάλεω σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θα συνταντηθεί με πολίτες

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 19.00, θα συναντηθεί με πολίτες στο Αιγάλεω.

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«Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου υποδεχόμαστε στο Αιγάλεω τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας καλώ όλες και όλους να είμαστε εκεί, στις 18:30, στο Sugar Cube (Κωνσταντινουπόλεως 35), για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και να συζητήσουμε για όσα έχουμε πετύχει, αλλά και για όσα έχουμε ακόμη μπροστά μας» είχε γράψει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Λοβέρδος.

- sofokleous10.gr

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