«Στρατηγική ανάγκη» οι μετακλήσεις: Ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6-8 δισ. στο ΑΕΠ

Σε «στρατηγική ανάγκη» για τη συνέχιση του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της Ελλάδας, εξελίσσονται οι μετακλήσεις εργαζομένων, με τον ανταγωνισμό με άλλα κράτη να αυξάνεται, αφού οι κενές θέσεις εργασίας είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο.

Έρευνα της εταιρείας WorkInGreece.Io, που ειδικεύεται στον τομέα των μετακλήσεων από τρίτες χώρας, εκτιμά ότι ανέρχονται σε περίπου 250.000 οι εργαζόμενοι που λείπουν από την ελληνική οικονομία. Ως αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης, το ΑΕΠ της χώρας υφίσταται απώλεια 6 – 8 δισ. ευρώ ετησίως.

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Οι δεξιότητες, η εμπειρία, αλλά και οι πιστοποιήσεις, καθορίζουν το ύψος της αμοιβής που προσφέρεται στους μετακλητούς εργαζόμενους. Η γνώση Αγγλικών και η διεθνής προϋπηρεσία, διαδραματίζουν πρόσθετο ρόλο στη διαδικασία της επιλογής προσωπικού.

Οι χώρες προέλευσης των μετακλητών εργαζομένων, είναι για φέτος η Ινδία, το Βιετνάμ, το Νεπάλ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και οι Φιλιππίνες, σε διαφορετικούς κλάδους της Οικονομίας.

Οι εργαζόμενοι από την Ινδία, φαίνεται ότι ειδικεύονται σε τεχνικά και βιομηχανικά επαγγέλματα. Από τις Φιλιππίνες, καλύπτουν θέσεις στον τομέα της φιλοξενίας, της ευεξίας, ενώ αξιοποιούνται και για εποπτεία άλλων εργαζομένων. Από το Βιετνάμ και από το Νεπάλ, αξιοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία, τα logistics και τον τουρισμό.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 940 μετακλητών εργαζομένων, αναδεικνύει και τις δικές τους επιθυμίες, για να επιλέξουν τον εργοδότη που θα εργαστούν.

Το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να προσελκύει μετακλητούς εργαζόμενους, αλλά να μπορεί να τους διατηρήσει στη χώρα (retention). Με βάση όσα οι ίδιοι επισημαίνουν στην έρευνα, για να παραμείνουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ελλάδα, δεν αρκούν μόνο οι ανταγωνιστικές και διαφανείς αποδοχές, που πρέπει να συνδυάζονται με έγκαιρη και συνεπή καταβολή μισθών. Οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής, η οργανωμένη μεταφορά προς / από την εργασία, η παροχή γευμάτων ή επιδομάτων σίτισης και η γενικότερη υποστήριξή κατά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, φαίνεται ότι παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο για την επιλογή που θα κάνουν. Παράλληλα οι μετακλητοί ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, για επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη και για ένα σαφές πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης. Εξίσου σημαντικό όμως είναι το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, που μεταφράζεται σε λιγότερα εργατικά ατυχήματα. Την ίδια στιγμή, οι μετακλητοί κάνουν πια ανοιχτά λόγο για δίκαιη μεταχείριση και για σεβασμό, ενώ σκέφτονται τυχόν bonus απόδοσης και retention bonuses.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον, οι εργαζόμενοι επιλέγουν εταιρείες με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Άλλωστε δηλώνουν ότι η φήμη ενός εργοδότη διαδίδεται γρήγορα στις χώρες προέλευσης, μέσα από τις τοπικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ή μέσω των social media. Έτσι, μετά το 1ο εξάμηνο οι εργαζόμενοι συγκρίνουν ευκαιρίες εργασίας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σημαντικός παράγοντας διατήρησης προσωπικού, φαίνεται πως είναι η σταδιακή αύξηση αποδοχών μετά το 6άμηνο και το 12άμηνο.

Οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες αποδοχές ανά κλάδο

Ως προς τους μισθούς που καταβάλλονται, η έρευνα αναδεικνύει ότι στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε βοηθούς οικοδομής, χτίστες, καλουπατζήδες, πλακάδες, συγκολλητές και Pipe Fitters, οι καθαρές αποδοχές ενός Construction Helper κυμαίνονται από 800 έως 1.050 ευρώ στο επίπεδο Entry και από 1.000 έως 1.200 ευρώστο επίπεδο Experienced. Για ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, όπως οι διεθνώς πιστοποιημένοι Welder 6G και TIG Pipe Welders, οι αποδοχές μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 3.300 έως 3.500 ευρώ καθαρά μηνιαίως.

Στη βιομηχανία, η μεγαλύτερη ζήτηση αφορά Production Workers, Machine Operators, CNC Operators, Extruder Operators, Thermoformer Operators και Maintenance Technicians. Ένας Production Worker αμείβεται συνήθως με 850 έως 1.050 ευρώ στο αρχικό επίπεδο και με 1.050 έως 1.300 ευρώ όταν διαθέτει εμπειρία. Αντίστοιχα, ένας CNC Operator ξεκινά από 1.100 έως 1.450 ευρώ, ενώ ένας έμπειρος επαγγελματίας με σημαντική εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία μπορεί να φτάσει αποδοχές έως και 1.850 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Στον τουρισμό, οι βασικές θέσεις όπως Waiters, Chef C’, Housekeepers και SPA Therapists ξεκινούν από περίπου 950 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι με εμπειρία αμείβονται σημαντικά υψηλότερα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υψηλής εξειδίκευσης, όπως αυτές των Executive Chefs σε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, οι αποδοχές μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 5.000 ευρώ καθαρά.

Στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των logistics, οι Warehouse Workers και οι Order Pickers ξεκινούν από περίπου 800 ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι με εμπειρία φτάνουν τα 1.300 έως 1.400 ευρώ. Αντίστοιχα, στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, οι Caregivers αμείβονται από 900 έως 1.050 ευρώ στο επίπεδο Entry και από 1.050 έως 1.300 ευρώστο επίπεδο Experienced.

Ανταγωνισμός

Άλλωστε, ο ανταγωνισμός με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επίσης αναζητούν μετακλητούς εργαζόμενους, είναι πολύ μεγάλος. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η WorkInGreece.Io δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται μόνο γειτονικές χώρες, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση. Ανταγωνίζεται επίσης, την Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Σκανδιναβία, την Κροατία, την Πολωνία, καθώς και χώρες από την Κεντρική Ευρώπη.

Η Γερμανία, προσφέρει σημαντικά υψηλότερα εισοδήματα. Η Ολλανδία ταχείες άδειες και εξίσου υψηλές αμοιβές. H Αυστρία συνολικά ανταγωνιστικά πακέτα παροχών και η Ιρλανδία τεχνολογικό πλεονέκτημα και καλύτερη φιλοξενία. Η Κροατία ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ θεωρείται εξελιγμένο το σύστημα μετάκλησης της Πολωνίας.

Στις προτάσεις που αναδεικνύονται από την έρευνα, ξεχωρίζει η επιτάχυνση των διαδικασιών μετάκλησης, έτσι ώστε ο συνολικός χρόνος από την υποβολή της αίτησης έως την άφιξη του εργαζόμενου να μην υπερβαίνει τους 2-4 μήνες. Παράλληλα ζητείται μετά την έγκριση, η απόφαση να μην ανατρέπεται στο προξενικό στάδιο παρά μόνο για λόγους ασφάλειας, υγείας, ή πλαστότητας εγγράφων. Σημαντικό όμως θεωρείται και το σκέλος της ψηφιοποίησης, καθώς ζητείται να υπάρχει ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης όλων των σταδίων για εργοδότες, εργαζόμενους, δημόσιες υπηρεσίες και προξενεία.