Συνταξιοδότηση:-Ο-προγραμματισμός-πρέπει-να-ξεκινάει-από-το-55ο-έτος-της-ηλικίας

Ο ασφαλιστικός σχεδιασμός δεν αφορά πλέον μόνο τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ή το ύψος της σύνταξης, αλλά απαιτεί στρατηγικό προγραμματισμό, ώστε κάθε ασφαλισμένος να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην ανάγκη έγκαιρου ασφαλιστικού σχεδιασμού, αρκετά χρόνια πριν από την έξοδο στη σύνταξη, ανέδειξε η ενημερωτική παρουσίαση του δικηγόρου Διονύση Ρίζου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, όπου παρουσιάστηκαν οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουν διαμορφώσει το νέο ασφαλιστικό τοπίο.

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Σύμφωνα με ανάρτηση του επιμελητηρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ρίζος απάντησε σε ερωτήματα μελών του επιμελητηρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση, στη διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση, στις επιλογές που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και στη σημασία της έγκαιρης επιλογής της κατάλληλης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Μια αλλαγή λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση δεν αρκεί για να αποφέρει ουσιαστικό όφελος.

Όπως τονίστηκε, μια αλλαγή λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση δεν αρκεί για να αποφέρει ουσιαστικό όφελος.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν επίσης η αξιοποίηση των πλασματικών ετών ασφάλισης, ο προγραμματισμός από το 55ο έτος της ηλικίας και οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης για όσους διαθέτουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας υπογράμμισε ότι η έγκυρη και εξειδικευμένη ενημέρωση για κρίσιμα ασφαλιστικά ζητήματα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, καθώς οι σωστές αποφάσεις και ο έγκαιρος προγραμματισμός μπορούν να διαμορφώσουν το συνταξιοδοτικό τους μέλλον.