Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Monday, June 29
    ΣΥΡΙΖΑ-για-δηλώσεις-Θεοδωρικάκου:-Η-Κυβέρνηση-ανακάλυψε-ξανά-το-πρόβλημα-ακρίβειας,-αλλά-όχι-τις-λύσεις
    ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Θεοδωρικάκου: Η Κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις

    ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Θεοδωρικάκου: Η Κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    «Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι, επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά «εθελοντικές συμφωνίες» με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

    «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα και επικοινωνιακές παραστάσεις στο Μαξίμου. Όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν μείωση έμμεσων φόρων και η κυβέρνηση επιμένει να εισπράττει υπερέσοδα από την ακρίβεια, γίνεται σαφές ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και ποιος κερδίζει από αυτόν», προσθέτει.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    «Ίσως ο κ. Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κωφεύει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.