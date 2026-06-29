ΣΥΡΙΖΑ-για-δηλώσεις-Θεοδωρικάκου:-Η-Κυβέρνηση-ανακάλυψε-ξανά-το-πρόβλημα-ακρίβειας,-αλλά-όχι-τις-λύσεις

«Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι, επτά χρόνια μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος αναζητά «εθελοντικές συμφωνίες» με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με προσχηματικές συσκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα και επικοινωνιακές παραστάσεις στο Μαξίμου. Όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν μείωση έμμεσων φόρων και η κυβέρνηση επιμένει να εισπράττει υπερέσοδα από την ακρίβεια, γίνεται σαφές ποιος πληρώνει τον λογαριασμό και ποιος κερδίζει από αυτόν», προσθέτει.

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«Ίσως ο κ. Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν επτά χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κωφεύει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.