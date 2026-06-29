Τάσεις-ανάκαμψης-στη-wall-street-με-ώθηση-από-τον-τεχνολογικό-κλάδο

Οι μετοχές στη Wall Street κινούνται ανοδικά τη Δευτέρα (29/6), με οδηγό την ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, ενώ οι επενδυτές αξιολογούσαν και την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται κατά 0,77% στις 52.277,95 μονάδες, ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,96% στις 7.424,68 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει ράλι 1,53% στις 25.684,09 μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν στενά τις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, μετά τις έντονες διακυμάνσεις που σημειώθηκαν στον κλάδο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η SpaceX καταγράφει άνοδο 3%, καθώς η Nasdaq ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η δορυφορική εταιρεία του Έλον Μασκ θα ενταχθεί με ταχύρρυθμη διαδικασία στον δείκτη Nasdaq 100 τον επόμενο μήνα. Η Meta Platforms ενισχύεται κατά 2%, η Alphabet σημειώνει άνοδο 2,7%, ενώ η Amazon κερδίζει επίσης 2%.

Την ίδια ώρα, η μετοχή της Comcast εκτινάχθηκε κατά 8%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αποσχίσει τις δραστηριότητές της στους τομείς των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, δημιουργώντας δύο ανεξάρτητες εισηγμένες εταιρείες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε έναν χρόνο.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν την Κυριακή (28/6) σε προσωρινή παύση των εχθροπραξιών και στην ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου που απείλησαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συμφωνίας», δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNBC την Κυριακή. «Προς το παρόν και οι δύο πλευρές θα τηρήσουν στάση αναμονής και τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα.»

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο επιθέσεις σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, ως αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με ολοκληρωτική καταστροφή το Ιράν, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social:

«Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν μόλις αποθήκες ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ, επειδή το Ιράν παραβίασε – ξανά – τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός!»

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν κατά πόσο η προσωρινή αποκλιμάκωση θα διατηρηθεί και θα μειώσει τους φόβους για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Το διεθνές αργό Brent ενισχύεται κατά 0,67% στα 72,47 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,2%, στα 70,06 δολάρια.

«Καμία από τις δύο πλευρές – και ιδιαίτερα οι ΗΠΑ – δεν φαίνεται να επιθυμεί την πλήρη επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί μια απρόβλεπτη κλιμάκωση, το πιθανότερο είναι ότι η συνολική διαδικασία θα συνεχίσει να κινείται προς μια πιο σταθερή αποκλιμάκωση», σχολίασε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Η Wall Street προέρχεται από μια μεικτή εβδομάδα, κατά την οποία οι επενδυτές εγκατέλειψαν σε μεγάλο βαθμό τις τεχνολογικές μετοχές, στρεφόμενοι προς άλλους κλάδους της αγοράς.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite υποχώρησαν σχεδόν κατά 2% και 4,6% αντίστοιχα, με τις Nvidia και Alphabet να χάνουν πάνω από 8% η καθεμία. Οι Meta Platforms, Apple και Amazon κατέγραψαν επίσης απώλειες άνω του 4%, ενώ η SpaceX υποχώρησε κατά 17%.

Αντίθετα, ο Dow, ο οποίος έχει μικρότερη έκθεση στον τεχνολογικό κλάδο, κινήθηκε κόντρα στο αρνητικό κλίμα, σημειώνοντας άνοδο 0,6%. Πρωταγωνιστές της ανόδου ήταν οι Merck και Johnson & Johnson, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 13% και 11,5% αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.