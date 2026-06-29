Τι αναφέρουν Aktor – Motor Oil για το δεύτερο FSRU στην Ελλάδα

Στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχει ληφθεί οιαδήποτε οριστική απόφαση και δεν υπάρχει κάποια δεσμευτική συμφωνία που χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

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Σε συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο Motor Oil, για συμμετοχή στην ανάπτυξη πλωτού σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου βρίσκεται η Aktor, σύμφωνα με ενημέρωση προς το Χρηματιστήριο.

H εισηγμένη τονίζει πως δεδομένης της ανάπτυξής της στον τομέα του φυσικού αερίου, εξετάζει διάφορες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με την αγορά αυτή, οι οποίες δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν συζητήσεις, μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο Motor Oil, ωστόσο κατά τον παρόντα χρόνο δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση, ή δεσμευτική συμφωνία, η οποία να χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

Πρόταση Aktor προς Motor Oil για εξαγορά του 75% των Ηλέκτωρ και Thalis

Από την πλευρά της, η Μotor Oil απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επισημαίνεται ότι, δεδομένης της δραστηριοποίησης στον τομέα του φυσικού αερίου σε επίπεδο μητρικής και Ομίλου, προοπτικές συνεργασίας με επιχειρηματικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου Aktor, εξετάζονται σε διαρκή βάση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου στην αγορά του φυσικού αερίου.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχει ληφθεί οιαδήποτε οριστική απόφαση και δεν υπάρχει κάποια δεσμευτική συμφωνία που χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.