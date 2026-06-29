Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά (ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης): «Περνάει» από Βουλή η σύμβαση «ανάσα» για το κυκλοφοριακό

Συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το έργο που θα αναβαθμίσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο Λεκανοπέδιο. Ποιο είναι το αντικείμενό του και τα οφέλη. Προ των πυλών οι υπογραφές και η εκκίνηση των εργασιών.

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Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εν συνεχεία της εκκίνησης των εργασιών εντός του έτους, εισέρχεται το έργο Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής», αρχικού κόστους περί τα 70 εκατ. ευρώ (με προαίρεση και ΦΠΑ) που είχε ως νικήτρια, όπως από πέρυσι είχε αποκαλύψει το -, την κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης που είχε δώσει την καλύτερη προσφορά έναντι των AKTOR, ΑΒΑΞ, ΕΚΤΕΡ – Τεχνική Έργων, Αφοί Παπαϊωάννου.

Μεθαύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου η σύμβαση «πηγαίνει» στη Βουλή καθώς έχει προγραμματιστεί σχετική συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Ήδη στο σχήμα έχει κατακυρωθεί η σύμβαση, κατά συνέπεια, ως συνηθίζεται (μετά από Ελεγκτικό Συνέριο, Βουλή) αναμένεται η υπογραφή της. Με την ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθμιστεί ο οδικός διάδρομος Σχιστού – Σκαραμαγκά – Αιγάλεω και θα επέλθει μείωση της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κηφισού. Γενικότερα η προσδοκία είναι να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα τμήματα του Λεκανοπεδίου. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίστηκε σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής.

Τα οφέλη

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, «ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και θα διευκολύνει τις συνθήκες κυκλοφορίας σε μια περιοχή όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά χιλιάδες οδηγοί. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού – Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας Λ. Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Επίσης, η τριπλή παρέμβαση θα προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή από την Αττική Οδό προς τον Πειραιά και τα νοτιοδυτικά προάστια, συμβάλλοντας και στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού. Είναι ένα αναγκαίο οδικό έργο, το οποίο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης κρίσιμων υποδομών για την Αττική».

Ποιο είναι το έργο

· Ειδικότερα ως προς το έργο που δρομολογήθηκε, το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει τρεις κύριους ανισόπεδους κόμβους:

· Τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά, που θα συνδέει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω (ΔΠΛΑ) με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού.

· Τον Αναβαθμισμένο Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού, με ανακατασκευή της υπάρχουσας γέφυρας για εξυπηρέτηση στη Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και τη Δυτική Περιφερειακή (2 λωρίδες) και κατασκευή δεύτερης γέφυρας άνω διάβασης για κίνηση από Αθήνα προς Σχιστό,

· Τον νέο Ανισόπεδο Κόμβο Ναυπηγείων, που θα αντικαταστήσει τον σημερινό ισόπεδο σηματοδοτούμενο κόμβο στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα.

Προβλέπεται επίσης η ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος της ΔΠΛΑ, μήκους 1,5 χλμ., καθώς και η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου μεταξύ Σκαραμαγκά και Σχιστού, μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής, που εξυπηρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα και τα λοιπά συνοδά έργα, όπως συνδέσεις με τοπικά οδικά δίκτυα, ισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρα οδικά δίκτυα, έργα διευθέτησης ρεμάτων, αποχέτευσης ομβρίων – αποστράγγισης, και έργα σήμανσης και ασφάλισης.

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται με Προαίρεση και τα παρακάτω:

Προαίρεση 1: H κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου – Σχιστό και Σχιστό – Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και των κλάδων Αθήνα – Παλάσκα και Παλάσκα – Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων.

Προαίρεση 2: Οι εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής νέας στην ίδια θέση στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού.

Προαίρεση 3: Η διαμόρφωση κλάδου εισόδου στην Δ.Π.Λ.Α. (από δύση προς βορρά) και κλάδου εξόδου από την Δ.Π.Λ.Α. (από βορρά προς δύση) για την δημιουργία του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου με αξιοποίηση της Κάτω Διάβασης της οδού LR-1 στην Δ.Π.Λ.Α. για την σύνδεση της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.