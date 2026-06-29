Τ. Θεοδωρικάκος: Τέλος στο «πλαφόν», συμφωνία για διατήρηση τιμών το καλοκαίρι – Μειώσεις σε βασικά προϊόντα από αρχές Σεπτεμβρίου

Διατήρηση των τιμών σε περίπου 2.000 κωδικών προϊόντων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συμφωνήθηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις 30 Ιουνίου τερματίζεται η εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, τους επόμενους δύο μήνες οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι δεν θα υπάρχει καμία αύξηση σε βασικά αγαθά, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων.

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Η δήλωση Θεοδωρικάκου

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου:

«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.

Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση.

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.

Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».