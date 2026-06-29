Χεζμπολάχ:-«Διατηρούμε-το-δικαίωμα-να-υπερασπιστούμε-τον-Λίβανο»-μετά-τις-νέες-ισραηλινές-επιχειρήσεις

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να «υπερασπιστεί την πατρίδα και τον λαό της», καταγγέλλοντας πως οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο συνιστούν κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να εγκριθεί ούτε να εφαρμοστεί στην παρούσα μορφή της.

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Το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, τόνισε σήμερα ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να «υπερασπιστεί την πατρίδα και τον λαό της», μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον με στόχο, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, την αποκατάσταση «διαρκούς ειρήνης» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι «επαναβεβαιώνει πως αυτό που έκανε ο εχθρός αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», την οποία, όπως υποστηρίζει, «τηρεί έως τώρα».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «καταγράφει τις παραβιάσεις», ενώ «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα και τον λαό της».

Ο Ναμπί Μπέρι απορρίπτει τη συμφωνία

Σκληρή στάση απέναντι στη συμφωνία κράτησε και ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος της Χεζμπολάχ.

Ο Μπέρι δήλωσε ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, «δεν θα υιοθετηθεί» από την εθνική αντιπροσωπεία, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της», τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το κόμμα του, το κίνημα Άμαλ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το κείμενο «συμφωνία διαταγών» για τον Λίβανο και όχι «συμφωνία που προασπίζει τα δικαιώματα του Λιβάνου».

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, αποσκοπεί στην αποκατάσταση «διαρκούς ειρήνης» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δύο χωρών που παραμένουν επί δεκαετίες σε εμπόλεμη κατάσταση.

Ωστόσο, το κείμενο προβλέπει ως βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όρος που προκαλεί την έντονη αντίδραση του σιιτικού κινήματος και των πολιτικών συμμάχων του στον Λίβανο.