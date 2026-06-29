Ώρα αποφάσεων στο Μαξίμου – Κληρώνει σήμερα για τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Σήμερα η κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου. Τι θα συζητηθεί.

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Στο Μέγαρο Μαξίμου στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον, καθώς η συζήτηση για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών στην ελληνική αγορά μεταφέρεται στο ανώτατο επίπεδο κι ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να «στενάζουν» υπό το βάρος της ακρίβειας.

Σήμερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να υποδεχτεί στο Μαξίμου τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), Ιωάννη Γιώτη και τoν πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννη Μασούτη. Παρών στη συνάντηση θα είναι και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

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«Η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα», δήλωνε πριν από μερικά 24ωρα ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως δε σχολιάζουν στο - καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς και των διεργασιών του τελευταίου διαστήματος, η σημερινή συνάντηση δεν ξεκινά από μηδενική βάση, αλλά αντίθετα έρχεται μετά από μπαράζ διαβουλεύσεων με τους βασικούς φορείς εκπροσώπησης της αγοράς.

Κληρώνει για πλαφόν και εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η σύσκεψη πραγματοποιείται μόλις μια μέρα πριν την 30ή Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία λήγει – τυπικά – το μέτρο του πλαφόν που έχει επιβληθεί στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, στη σκιά της αβεβαιότητας που γεννά η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το πλαφόν επιβλήθηκε στα μέσα Μαρτίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη Ιουνίου και αφορά σε περισσότερες από 60 κατηγορίες τροφίμων και άλλων απαραίτητων ειδών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Όπως ορίζει το μέτρο, κανείς δεν μπορεί να πουλά με μεγαλύτερο μικτό περιθώριο ποσοστού κέρδους ανά κωδικό, από αυτό που είχε για τον κωδικό κατά μέσο όρο το 2025. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η επιβολή πλαφόν επηρεάζει περίπου 5.000 με 6.000 κωδικούς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 55% – 60% επί των συνολικών πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

«Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εκτείνεται σε όλη την αλυσίδα της αγοράς: στα σούπερ μάρκετ, στους χονδρεμπόρους και στη βιομηχανία τροφίμων… Από την ημέρα που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής, με μέση μείωση 5%», δήλωνε πριν από μερικές ώρες ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.

Για μια ακόμη φορά, ο υπουργός ζήτησε εκ νέου «συστράτευση» στη μάχη κατά της ακρίβειας από την υγιή επιχειρηματικότητα. «Πρέπει να βάλει πλάτη και να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος αυτή τη στιγμή, διότι πρέπει να συναισθανθούν όλοι ότι υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας που δυσκολεύεται πάρα πολύ», τόνισε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Πρόκειται για νέα έκκληση του υπουργού για την επίτευξη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, προκειμένου οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε σειρά προϊόντων, απαραίτητων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Τα σενάρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επικρατέστερα σενάρια για τη δέσμη των μέτρων που θα εφαρμοστεί και θα αφορά στην επόμενη φάση καταπολέμησης της ακρίβειας είναι τα εξής:

Το πρώτο σενάριο αφορά στη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων για την υλοποίηση ενός στοχευμένου πλαισίου μείωσης τιμών σε μια σειρά από προϊόντα, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κομβικό για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι ο κατάλογος με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές τους να περιλαμβάνει κωδικούς υψηλής ζήτησης και όχι χαμηλής, ώστε να γίνει αντιληπτή η ουσιαστική ελάφρυνση των ελληνικών νοικοκυριών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, θα αναλάβει να προσδιορίσει από κοινού με τις εταιρείες ερευνών Circana και NielsenIQ τα προϊόντα εκείνα που συγκεντρώνουν την υψηλότερη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών και θα πρέπει να μειωθεί η τιμή τους.

Σε αυτό το σενάριο, αναμένεται να καταργηθεί το πλαφόν από την 1η Ιουλίου 2026, με παράλληλη δέσμευση ωστόσο της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων πως μέχρι την εφαρμογή της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας τον Σεπτέμβριο και μετά την κατάργηση του πλαφόν, δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τιμών.

Ένα δεύτερο σενάριο αφορά στην υλοποίηση της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε μια σειρά από καίρια προϊόντα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, αλλά με παράλληλη διατήρηση του πλαφόν μέχρι να εφαρμοστεί η νέα πρωτοβουλία.

Σε αυτό το σενάριο, το πλαφόν αναμένεται να παραταθεί για ακόμη δύο μήνες, προκειμένου να καλύψει το κρίσιμο διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου και να δώσει τον απαραίτητο χρόνο στη βιομηχανία τροφίμων και το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων να καταρτίσει τη λίστα με στοχευμένες μειώσεις τιμών, προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου.

«Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο», δήλωνε πρόσφατα ο κ. Θεοδωρικάκος, ανοίγοντας παράθυρο για διατήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων έως το τέλος Αυγούστου.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να γνωστοποιηθούν τις αμέσως επόμενες ώρες και μένει να φανεί ποιο τελικά σενάριο θα επικρατήσει…