alpha-bank:-Εγκρίθηκε-διανομή-μερίσματος-0,0655-ευρώ-ανά-μετοχή

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,0655 ανά μετοχή προς τους μετόχους, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Bank, με το μικτό ποσό να ανέρχεται σε 0,0655980839 ευρώ/μετοχή.

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Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,0655 ανά μετοχή προς τους μετόχους, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Bank, με το μικτό ποσό να ανέρχεται σε 0,0655980839 ευρώ/μετοχή, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η ημερομηνία αποκοπής είναι η 1η Ιουλίου 2026, ενώ τα ποσά θα αρχίσουν να καταβάλλονται στις 8 Ιουλίου 2026.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 26.6.2026 ενέκρινε τη διανομή σε μετρητά ποσού Ευρώ 148.005.238,21 στους Μετόχους της Τράπεζας μέσω της καταβολής σε μετρητά από αποθεματικά ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών ποσού Ευρώ 0,0655980839 ανά μετοχή, εξαιρουμένων 59.018.043 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Τράπεζα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στη διανομή προσωρινού μερίσματος στους Μετόχους της συνολικού ποσού Ευρώ 111.388.046,88, το οποίο καταβλήθηκε σε μετρητά τον Δεκέμβριο του 2025. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό της διανομής κερδών (συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά) μέσω του αποθεματικού ενδοομιλικών μερισμάτων και άλλων μη φορολογηθέντων κερδών ανέρχεται σε Ευρώ 259.393.285,09.

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μέρισμα υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει).

Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του μερίσματος σε μετρητά για τη διαχειριστική χρήση 2025 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Τράπεζα ανέρχεται σε Ευρώ 0,0623181797 ανά μετοχή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί των βασικών ημερομηνιών σε σχέση με το μέρισμα σε μετρητά, ως εξής:

α. 1.7.2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη Euronext Athens, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

β. 2.7.2026: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων μερίσματος σε μετρητά (δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 8.7.2026: Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή μερίσματος σε μετρητά).

Το μέρισμα σε μετρητά καταβάλλεται μέσω της ορισθείσας πληρώτριας τράπεζας, δηλαδή της Alpha Bank ως ακολούθως:

− Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Euronext Athens (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες/ εταιρείες επενδύσεων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens (πρώην ATHEXCSD) και των σχετικών αποφάσεών της.

− Ειδικά σε περιπτώσεις καταβολής σε νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης του κληρονόμου από την Euronext Securities Athens. και κατόπιν επικοινωνίας του με την Τράπεζα.

− Για τους δικαιούχος που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα/ επιχείρηση επενδύσεων ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank κατόπιν επικοινωνίας του δικαιούχου με την Τράπεζα.

Διευκρινίζεται στους Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται, εάν το μέρισμα δεν εισπραχθεί εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο θεμελιώθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα (άρθρο 250, περίπτωση 15 του Αστικού Κώδικα) και ότι μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος τυχόν σχετικό ποσό θα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1195/1942.