Alpha Bank: Ρεκόρ 15ετίας στα γραφεία – Η Αθήνα οδηγεί τη νέα άνοδο στα επαγγελματικά ακίνητα

Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η ελληνική αγορά επαγγελματικών ακινήτων, έχοντας πλέον καλύψει τις απώλειες της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank.

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Η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, η ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και η αυξημένη ζήτηση για σύγχρονους επαγγελματικούς χώρους συνεχίζουν να στηρίζουν την άνοδο των τιμών, με την Αθήνα να καταγράφει ισχυρότερη δυναμική σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Παράλληλα, η οικοδομική δραστηριότητα επιταχύνεται, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται σε αποθήκες, ξενοδοχεία, βιομηχανικούς χώρους και νέες κατηγορίες ακινήτων, όπως τα data centers. Την ίδια ώρα, η ποιότητα των κτιρίων, η ενεργειακή αναβάθμιση και οι σύγχρονες υποδομές αναδεικνύονται σε βασικά κριτήρια για τις επενδυτικές αποφάσεις.

Ειδικότερα, η αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα διατηρεί τη θετική της πορεία, μετά από μια μακρά περίοδο ανάκαμψης. Οι τιμές σε γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, στηριζόμενες στην οικονομική μεγέθυνση των τελευταίων ετών, στην αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στον κλάδο των ακινήτων και στη σταθερή ζήτηση για ποιοτικούς επαγγελματικούς χώρους.

Η ανάπτυξη, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη. Η Αθήνα εμφανίζει ταχύτερη άνοδο τιμών σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα, ενώ τα εμπορικά καταστήματα παρουσιάζουν ισχυρότερη μακροχρόνια δυναμική σε σύγκριση με τα γραφεία.

Οι τάσεις αυτές αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πρωτεύουσα, στην άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης και στη συμβολή του τουρισμού στη ζήτηση για εμπορικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Τιμές γραφείων και καταστημάτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δείκτες τιμών για γραφεία και καταστήματα υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν το 2025 κατά 5,1% και 4,8% αντίστοιχα, διατηρώντας θετική εικόνα τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η άνοδος, πάντως, παρουσιάζει έντονες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Στην Αθήνα, οι τιμές αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, τόσο στα γραφεία όσο και στα καταστήματα. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την υψηλή συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αττική, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το 39% των ενεργών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τιμών γραφείων καταγράφει συνεχή άνοδο από το 2016, με αποτέλεσμα το 2025 να υπερβεί οριακά, κατά 0,1%, το ιστορικό υψηλό του 2010. Η άνοδος προήλθε κυρίως από την Αθήνα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7% το 2025 και διαμορφώθηκαν περίπου 15% υψηλότερα από τα επίπεδα του 2010.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τιμές ενισχύθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς, κατά 4,2% και 2,5% αντίστοιχα, παραμένοντας περίπου 13,5% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2010.

Στα καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, η ανάκαμψη της τελευταίας δεκαετίας εμφανίζεται ισχυρότερη σε σχέση με τα γραφεία. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται πιθανότατα με τη βελτίωση της κατανάλωσης και τις υψηλές επιδόσεις του τουρισμού, που στηρίζουν τη ζήτηση για εμπορικούς χώρους σε κεντρικές και εμπορικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Ο δείκτης τιμών καταστημάτων υπερέβη το 2025 κατά 10,7% τα επίπεδα του 2010. Στην Αθήνα η αύξηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, στο 17,7%, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 5,3% και 0,8% αντίστοιχα.

Άνοδος στην οικοδομική δραστηριότητα

Η οικοδομική δραστηριότητα στα επαγγελματικά ακίνητα κινείται ανοδικά την τελευταία πενταετία, τόσο ως προς τον αριθμό των νέων αδειών όσο και ως προς τον όγκο των κατασκευών. Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφεται όχι μόνο στα γραφεία και στα εμπορικά καταστήματα, αλλά και στα βιομηχανικά ακίνητα.

Οι νέες οικοδομικές άδειες για γραφεία ήταν το 2025 σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με το 2019, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 38%. Σε όρους όγκου, ωστόσο, καταγράφηκε μείωση, γεγονός που δείχνει ότι οι νέες άδειες αφορούσαν μικρότερα έργα σε σχέση με το 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν μέρει και σε αποτέλεσμα βάσης, καθώς το 2024 η αύξηση είχε ξεπεράσει το 100%.

Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να στηρίζει τη ζήτηση για γραφειακούς χώρους είναι η σταδιακή υποχώρηση της τηλεργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των εργαζομένων σε καθεστώς τηλεργασίας αυξήθηκε από 5,2% το 2019 σε 14,8% το 2021, αλλά έως το 2025 είχε μειωθεί στο 6,8%, αντανακλώντας τη σταδιακή επιστροφή στους φυσικούς χώρους εργασίας.

Στα εμπορικά καταστήματα, οι νέες οικοδομικές άδειες μειώθηκαν το 2020 λόγω της πανδημίας, αλλά ανέκαμψαν την επόμενη χρονιά, ξεπερνώντας τις 700. Την τελευταία διετία επανήλθαν σταδιακά σε αυτά τα επίπεδα, με την ετήσια αύξηση το 2025 να ανέρχεται σε 10%, ενώ σε όρους όγκου η άνοδος έφτασε το 41%.

Από τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων ξεχωρίζουν τα βιομηχανικά κτίρια, με τον όγκο των νέων οικοδομικών αδειών να έχει σχεδόν διπλασιαστεί το 2025 σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Στον ξενοδοχειακό τομέα, η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σταθερά ισχυρή τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Τους πρώτους δύο μήνες του 2026, η ανάπτυξη των επαγγελματικών ακινήτων ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς οι νέες οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν συνολικά κατά 25% σε αριθμό και κατά 84% σε όγκο. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στα εμπορικά καταστήματα, στα εκπαιδευτικά κτίρια και στα ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ οι νέες άδειες γραφείων μειώθηκαν σε αριθμό αλλά αυξήθηκαν σε όγκο.

Θετικές προσδοκίες, αλλά και πηγές αβεβαιότητας

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα οικοδομικά έργα ακολουθεί ανοδική πορεία από το 2019, η οποία επιταχύνθηκε τους πρώτους πέντε μήνες του 2026.

Ειδικά για τα γραφεία και τα καταστήματα, η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι οι προσδοκίες των συμμετεχόντων για το επόμενο εξάμηνο παραμένουν ουδέτερες. Αντίθετα, θετική δυναμική εμφανίζουν οι επαγγελματικές αποθήκες υψηλών προδιαγραφών και τα ξενοδοχεία.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξημένο κόστος κατασκευής και οι υψηλές ενεργειακές δαπάνες παραμένουν βασικές πηγές αβεβαιότητας. Το αυξημένο κόστος αποτυπώνεται και στις προσδοκίες για τις τιμές στα οικοδομικά έργα, με τον κινητό μέσο όρο του σχετικού δείκτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει διπλασιαστεί τον Μάιο σε σχέση με τον Ιανουάριο, πλησιάζοντας τα υψηλά επίπεδα των αρχών του 2024.

Επενδύσεις και αποδόσεις

Η Έρευνα Επαγγελματικών Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο εξάμηνο του 2025 δείχνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε ισχυρό, με έμφαση στις αποθήκες, στους βιομηχανικούς χώρους και στα ξενοδοχεία. Τα γραφεία και τα καταστήματα εξακολουθούν επίσης να διατηρούν σημαντικό ρόλο στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, με μερίδια 17% και 9% αντίστοιχα.

Οι μέσες εκτιμώμενες αποδόσεις των γραφείων στην κεντρική επιχειρηματική ζώνη της Αθήνας κυμάνθηκαν το 2025 μεταξύ 6% και 6,8%, ενώ τα ποσοστά κενών χώρων στις ίδιες περιοχές διαμορφώθηκαν μεταξύ 5% και 9%.

Οι αποδόσεις των γραφείων διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση, η ανακαίνιση και οι σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα καταστήματα που βρίσκονται στους βασικούς εμπορικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις επαγγελματικές αποθήκες, οι αποδόσεις κινούνται πτωτικά την τελευταία πενταετία, από 9,4% κατά μέσο όρο το δεύτερο εξάμηνο του 2019 σε 8% το 2025. Ωστόσο, παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τις αποδόσεις των γραφείων και των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν η αξιοποίηση περιοχών πρώην βιομηχανικής χρήσης, τα έργα αστικής ανάπλασης, καθώς και εξειδικευμένες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων που μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.