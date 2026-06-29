british-american-tobacco:-Ετοιμάζει-μαζικές-απολύσεις-με-περικοπή-του-20%-του-εργατικού-δυναμικού-της

Κατά περίπου το ένα πέμπτο μειώνει το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της η καπνοβιομηχανία British American Tobacco, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την μείωση του κόστους.

Η εταιρεία, η οποία παράγει τα τσιγάρα Lucky Strike και Dunhill και σήμερα απασχολεί 47.000 άτομα παγκοσμίως, καταργεί 5.500 θέσεις εργασίας και αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ακόμα 3.500.

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Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ποιες περιοχές επηρεάζονται από τις περικοπές, η εταιρεία έκανε γνωστό ότι δεν αφορούν τις αμερικανικές δραστηριότητες της BAT, οι οποίες λειτουργούν μέσω της θυγατρικής της Reynolds American.

Οι περισσότερες άλλες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η BAT επηρεάζονται από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της και η εταιρεία παρουσίασε λεπτομερώς την έκταση των περικοπών θέσεων εργασίας τη Δευτέρα.

Το πρόγραμμα αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 600 εκατ. λίρες ετησίως έως το 2028.

Η BAT αντιμετωπίζει τη μειωμένη ζήτηση για παραδοσιακά τσιγάρα καθώς οι καπνιστές στρέφονται όλο και περισσότερο σε ηλεκτρονικά τσιγάρα και σακουλάκια νικοτίνης.

Έτσι στρέφεται σε εναλλακτικές, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα Vuse και τα σακουλάκια νικοτίνης Velo, με στόχο την ανάπτυξη, ωστόσο οι πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους παραμένουν υποτονικά τα τελευταία χρόνια.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, που είναι η μεγαλύτερη αγορά της, έχουν επίσης πληγεί από το αυξημένο κόστος ζωής, καθώς οι καπνιστές στρέφονται σε φθηνότερες μάρκες.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει να αντιμετωπίσει ένα περιβάλλον υψηλότερους δασμούς και αυστηρότερους κανονισμούς σε ορισμένες αγορές.