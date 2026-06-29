eurobank:-Επένδυση-1-δισ.-ευρώ-στην-ψηφιακή-τραπεζική-με-αιχμή-την-ai

Mobile banking, η νέα καθημερινότητα. Νέα customer journeys. Επέκταση της συνεργασίας με τη Mastercard. Τι είπαν τα στελέχη.

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Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην τετραετία 2025-2028, εκτεταμένη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, σημαντική ενίσχυση του mobile banking και επανασχεδιασμό της συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης, η Eurobank παρουσίασε σήμερα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία, το Banking Forward, τη νέα στρατηγική της για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η παρουσίαση δεν περιορίστηκε στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά ανέδειξε το νέο μοντέλο λειτουργίας της Τράπεζας, όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η Τεχνητή Νοημοσύνη συνδυάζονται με στόχο μια περισσότερο προσωποποιημένη, απλή και αποτελεσματική εμπειρία για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργου Π. Ζανιά και των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων Κωνσταντίνου Βασιλείου, Ιάκωβου Γιαννακλή και Σταύρου Ιωάννου, ενώ παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της ψηφιακής στρατηγικής από στελέχη της Eurobank και εκπροσώπους στρατηγικών συνεργατών.

Επένδυση 1 δισ. ευρώ στην τεχνολογία

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνολογικό επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της Eurobank, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2028, με επενδύσεις σε cloud τεχνολογίες, σύγχρονες υποδομές, δεδομένα, κυβερνοασφάλεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Το τεχνολογικό οικοσύστημα της τράπεζας στηρίζεται ήδη σε περισσότερους από 1.600 επαγγελματίες του Digital & Technology Hub, περισσότερες από 30 διατμηματικές ομάδες ανάπτυξης, ενώ μόνο το τελευταίο εξάμηνο υλοποιήθηκαν περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές δυνατότητες. Παράλληλα, περίπου το 50% των εφαρμογών και των ψηφιακών καναλιών λειτουργεί ήδη στο cloud, ενισχύοντας την ευελιξία, την ασφάλεια και την ταχύτητα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Mobile banking: η νέα καθημερινότητα

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν καταγράφουν τη σαφή μετατόπιση των πελατών προς τα ψηφιακά κανάλια. Σήμερα:

το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται ψηφιακά,

το 61% πραγματοποιείται μέσω του Eurobank Mobile App,

στις ηλικίες έως 35 ετών το ποσοστό χρήσης του mobile banking φθάνει στο 94%,

καταγράφονται περίπου 574 εκατ. logins ετησίως σε e-Banking και Mobile Banking,

πραγματοποιούνται περισσότερες από 1 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές καθημερινά,

επτά στους δέκα ψηφιακούς χρήστες χρησιμοποιούν αποκλειστικά το κινητό τους τηλέφωνο για τις τραπεζικές συναλλαγές.

Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά, παρουσιάζοντας αύξηση άνω του 160% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στον πυρήνα της στρατηγικής

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα του Generative AI. Η Eurobank αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα εφαρμογών με εργαλεία όπως οι EVA, myEVA, GenAI Factory και Digital Brain, τα οποία αξιοποιούνται στην εξυπηρέτηση πελατών, στην αξιολόγηση στεγαστικών δανείων, στην επεξεργασία εγγράφων, στην ανάλυση δεδομένων αλλά και στην υποστήριξη των εργαζομένων. Παράλληλα, περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα συνολικής διάρκειας άνω των 17.000 ωρών στους τομείς του Machine Learning και του Generative AI.

Νέα customer journeys

Η Eurobank επανασχεδιάζει συνολικά τα customer journeys, ώστε ολοένα και περισσότερες τραπεζικές υπηρεσίες να ολοκληρώνονται ψηφιακά. Μεταξύ άλλων, η τράπεζα είναι η μόνη στην Ελλάδα που προσφέρει πλήρως ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμού μέσω της εφαρμογής της για κατοίκους της Ελλάδας και ακόμη 28 ευρωπαϊκών χωρών, ενώ επεκτείνει συνεχώς τις δυνατότητες απόκτησης δανείων, επενδυτικών προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Επέκταση της συνεργασίας με τη Mastercard

Στο πλαίσιο του Banking Forward ανακοινώθηκε και η επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Mastercard. Η νέα συμφωνία διευρύνει το οικοσύστημα υπηρεσιών και εμπειριών που προσφέρονται στους κατόχους καρτών Eurobank Mastercard μέσω της πλατφόρμας Priceless, παρέχοντας πρόσβαση σε μουσικές εκδηλώσεις, αθλητικά γεγονότα, κινηματογράφο και διεθνείς διοργανώσεις.

Τι είπαν τα στελέχη

Ο Group Chief Digital Officer, Κωστής Πάικος, σημείωσε ότι οι καταναλωτές αναζητούν εμπειρίες άμεσες, προσωποποιημένες και απόλυτα ενσωματωμένες στην καθημερινότητά τους. «Αυτή ακριβώς τη μετάβαση εκφράζει για εμάς το Banking Forward, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να δημιουργούνται υπηρεσίες που κατανοούν καλύτερα τον πελάτη και εξελίσσονται μαζί του».

Ο Chief Retail Growth Officer, Γιάννης Σεραφειμίδης, υπογράμμισε ότι η πραγματική αξία μιας τράπεζας δεν μετριέται μόνο από τα προϊόντα που προσφέρει αλλά από τον ρόλο που παίζει στην καθημερινότητα των πελατών της. Το μέλλον της τραπεζικής εμπειρίας βρίσκεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπηρεσιών, προνομίων και συνεργασιών που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες των πελατών».

Από την πλευρά του, ο Group Chief Information Officer, Ανέστης Πετρίδης, ανέφερε «υλοποιούμε το μεγαλύτερο τεχνολογικό επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία του Ομίλου, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές, cloud, δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Στόχος μας δεν είναι η τεχνολογία ως αυτοσκοπός, αλλά η ενίσχυση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της εμπειρίας του πελάτη».

Με το Banking Forward, η Eurobank επιχειρεί να περάσει από την ψηφιοποίηση επιμέρους υπηρεσιών στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ανθρώπινη εξυπηρέτηση λειτουργούν συμπληρωματικά, με στόχο την παροχή περισσότερο προσωποποιημένων, άμεσων και ασφαλών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις.