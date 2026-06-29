eurobank:-Νέο-μέλος-της-Επιτροπής-Ελέγχου-ο-john-hollows

Η Eurobank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε τον ορισμό του κ. John Arthur Hollows, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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Η Eurobank ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 26ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε τον ορισμό του κ. John Arthur Hollows, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, προς πλήρωση της κενής θέσης που προέκυψε κατόπιν της, με ισχύ από την 27η Ιουνίου 2025, παραίτησης του κ. Jawaid Mirza και προς αποκατάσταση της πενταμελούς σύνθεσης της Επιτροπής, όπως αυτή καθορίστηκε από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Ιουλίου 2024.