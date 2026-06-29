jpmorgan-για-ευρωπαϊκές-μετοχές:-Προβλέπει-άνοδο-έως-10%-και-ισχυρή-αύξηση-εταιρικών-κερδών

Η JP Morgan αυξάνει τους στόχους της για τους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες, εκτιμώντας ότι μετά την επίτευξη των προηγούμενων στόχων, οι ευρωπαϊκές μετοχές μπορούν να σημειώσουν επιπλέον άνοδο της τάξης του 5% έως 10%.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, η JP Morgan αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τις ευρωπαϊκές μετοχές, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των χρηματιστηρίων της Ευρωζώνης έως το τέλος του 2026. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η αγορά διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, καθώς επιταχύνεται η αύξηση της εταιρικής κερδοφορίας και διευρύνεται η συμμετοχή περισσότερων κλάδων στο ανοδικό momentum.

Επιτάχυνση της κερδοφορίας μετά από τρία χρόνια στασιμότητας

Η τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης εισέρχονται σε μια περίοδο ουσιαστικής επιτάχυνσης της κερδοφορίας τους, έπειτα από μια τριετία περιορισμένης ανάπτυξης των αποτελεσμάτων.

Η νέα πρόβλεψη της JP Morgan ανεβάζει τον ρυθμό αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) στο 18% για το 2026, ενώ για το 2027 προβλέπει περαιτέρω αύξηση της τάξης του 12%.

Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή, οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων όχι μόνο δεν επιδεινώθηκαν, αλλά αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω.

Οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέο ράλι

Η JP Morgan θεωρεί ότι μια σειρά εξελίξεων μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για νέα άνοδο των ευρωπαϊκών αγορών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

σημαντικότερη από την αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, χαμηλότεροι εμπορικοί δασμοί, διακοπή των προσδοκιών για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας, βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας (PMI) κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Όπως σημειώνεται, εφόσον επιβεβαιωθούν οι παραπάνω συνθήκες, η αποτίμηση των ευρωπαϊκών μετοχών θα μπορούσε να διατηρηθεί τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα, με τον δείκτη P/E να παραμένει κοντά στις 15 φορές τα κέρδη ή ακόμη και να κινηθεί υψηλότερα.

Η Ευρώπη επιστρέφει στο επενδυτικό προσκήνιο

Η επενδυτική τράπεζα επισημαίνει ότι η περίοδος υπεραπόδοσης των ευρωπαϊκών μετοχών, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο, διακόπηκε προσωρινά μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ωστόσο, καθώς αυξήθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης, οι αγορές της Ευρωζώνης άρχισαν εκ νέου να υπεραποδίδουν έναντι άλλων διεθνών αγορών.

Η JP Morgan εκτιμά ότι, εάν το ανοδικό momentum επεκταθεί σε περισσότερους κλάδους κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι ευρωπαϊκές μετοχές μπορούν να εξελιχθούν ξανά σε ένα από τα πλέον ελκυστικά επενδυτικά αφηγήματα («exciting investment story») για τους διεθνείς επενδυτές.

Υποεπενδεδυμένοι οι ξένοι επενδυτές στην Ευρωζώνη

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το θετικό σενάριο είναι το γεγονός ότι οι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν σχετικά χαμηλή έκθεση στις αγορές της Ευρωζώνης.

Κατά την JP Morgan, αυτό δημιουργεί σημαντικά περιθώρια εισροής νέων κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω το ανοδικό περιθώριο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Πού βλέπει ευκαιρίες η JP Morgan

Η τράπεζα εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στις κυκλικές μετοχές και στους κλάδους με υψηλό beta, εκτιμώντας ότι θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν όσο βελτιώνεται η οικονομική δραστηριότητα.

Στις κορυφαίες επιλογές της περιλαμβάνονται:

οι μετοχές καταναλωτικών αγαθών, ο κλάδος των ημιαγωγών, η βιομηχανία, οι εταιρείες εξόρυξης και πρώτων υλών.

Θετικές προοπτικές διατηρεί επίσης για τον τραπεζικό κλάδο, καθώς θεωρεί ότι θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη των δεικτών PMI και την ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης στην Ευρωζώνη.

Αντίθετα, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική απέναντι στις εταιρείες επιχειρηματικών υπηρεσιών, στον κλάδο του λογισμικού και στα μέσα ενημέρωσης, ενώ εκτιμά ότι ο ενεργειακός κλάδος ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις σε περίπτωση περαιτέρω αποκλιμάκωσης των τιμών του πετρελαίου.

Οι κίνδυνοι δεν έχουν εκλείψει

Παρά τη θετική εικόνα, η JP Morgan επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις αγορές.

Η πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η εξέλιξη των τιμών της ενέργειας, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι προοπτικές της κινεζικής οικονομίας θα συνεχίσουν να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διαμόρφωση του επενδυτικού κλίματος.

Ωστόσο, εφόσον επιβεβαιωθεί το βασικό σενάριο της τράπεζας με αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων, σταθεροποίηση των επιτοκίων και ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η Ευρωζώνη έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί εκ νέου σε μία από τις πιο ελκυστικές αγορές για τους διεθνείς επενδυτές, με σημαντικά περιθώρια ανόδου έως το τέλος του 2026.