Mega deal στις τηλεπικοινωνίες: BT και Verizon δημιουργούν κοινοπραξία με έσοδα 4 δισ. δολ.

Η βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών BT κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Verizon για τη συγχώνευση των διεθνών δραστηριοτήτων τους, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με ετήσια έσοδα περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Η βρετανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών BT κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική Verizon για τη συγχώνευση των διεθνών δραστηριοτήτων τους, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με ετήσια έσοδα περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Συγκεκριμένα, o αμερικανικός κολοσσός της κινητής τηλεφωνίας Verizon συμφώνησε να καταβάλει στην BT μια πληρωμή εξισορρόπησης ύψους 625 εκατ. δολ.. Σύμφωνα με το deal, και οι δύο εταιρείες θα έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου στη νέα επιχείρηση, η οποία θα εξυπηρετεί περισσότερους από 3.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση.

«Πρόκειται για μια πολύ κατακερματισμένη αγορά και αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή περαιτέρω ενοποίησης», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BT, Άλισον Κίρκμπι, σε συνέντευξή της στο Reuters. «Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επιδιώξουμε να προσελκύσουμε τρίτους κάποια στιγμή στο μέλλον».

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την Κίρκμπι, η οποία επαναπροσδιορίζει με σταθερό ρυθμό τον 180χρονο βρετανικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο στην εγχώρια αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παράλληλα αποσύρει διεθνή περιουσιακά στοιχεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Verizon, Νταν Σούλμαν, ο οποίος προωθεί τη δική του ​ανάκαμψη στον αμερικανικό πάροχο ασύρματων υπηρεσιών, δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν «η σαφής απάντηση» στους διεθνείς πελάτες που χρειάζονται ασφαλή, ευέλικτη συνδεσιμότητα η οποία λειτουργεί πέρα ​​από σύνορα και περιβάλλοντα cloud.

«Ένας μεγαλύτερος παίκτης»

Η BT και η Verizon όρισαν τον Μάρτιν Μπλάνκεν, πρώην στέλεχος της αυστραλιανής Telstra και της ολλανδικής KPN ως τον διορισμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο της νέας εταιρείας. Ο Μπλάνκεν θα ενταχθεί στον Όμιλο BT από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και θα συνεργαστεί και με τις δύο μητρικές εταιρείες καθώς προετοιμάζονται να ξεκινήσουν την ​κοινή επιχείρηση.

«Το βλέπουμε αυτό ως μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν ​μεγαλύτερο παίκτη για να εξυπηρετήσουμε πολύ καλύτερα τους πολυεθνικούς πελάτες μας», δήλωσε η Κίρκμπι. Η αδυναμία στις διεθνείς δραστηριότητές της έχει επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της BT, του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού ομίλου της Βρετανίας.

Η πληρωμή των 625 εκατομμυρίων δολαρίων προς την BT θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης και οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του χρέους, επισήμανε η Κίρκμπι.

Μετά την είδηση η μετοχή της BT ενισχύεται ήπια στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ εκείνη της Verizon υποχωρεί, επίσης ήπια προσυνεδριακά στην Wall Street.