Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Η «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «REAL CONSULTING ») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026, και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 23.719.503 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 30.703.824 Κοινών Ονομαστικών Μετοχών , ήτοι ποσοστό 77,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

To ποσοστό απαρτίας διαμορφώθηκε σε 77,33% του μετοχικού κεφαλαίου, εκπροσωπούντες 23.719.503 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4548/2018 δεν ελήφθη υπόψη το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 -31/12/2025), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2025 (1/1/2025-31/12/2025), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 22ης Απριλίου 2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και της Euronext Athens.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 θα βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.realconsulting.gr/el/general-meetings).

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018

H Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026) σύμφωνα με την αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών και προ ενέκρινε την καταβολή αυτών μέχρι για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025, καταβολή μερίσματος , αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2025.

H Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025, και ειδικότερα τη διανομή μερίσματος προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας μικτού ποσού € 0,10 ανά μετοχή, ήτοι συνολικού μικτού ποσού € 3.070.382,40, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής από το υπόλοιπο των καθαρών προς διανομή κερδών της Εταιρείας χρήσεως 2025 στα εκτελεστικά του μέλη, και σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το Καταστατικό της Εταιρείας συνολικού μικτού ποσού 350.000,00 Ευρώ, ως ανταμοιβή για την συνεισφορά τους στην επίτευξη της κερδοφορίας και των στόχων της, και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2026 για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, την επισκόπηση της ενδιάμεσης εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και των εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2026 (1/1/2026 – 31/12/2026), την επισκόπηση των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της 30.06.2026 ,τη σύνταξη εκθέσεων προσυμφωνημένων διαδικασιών καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ίδιας χρήσης και ενέκρινε την συνολική αμοιβή της , εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε τυχόν αναπροσαρμογή της αμοιβής ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με αυτούς της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

H Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι ή σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με αυτούς της εταιρείας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ : Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η γενική Συνέλευση ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρο άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ : Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 3Β, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εξέλεξε κατά πλειοψηφία, νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 3Β, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, ως κατωτέρω :

1. Αναστάσιος Παπαργύρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

2. Στυλιανός Μπαϊρακτάρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

3. Διονύσιος Αθανασάκος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

4. Διονυσία-Άννα Καρατζά, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

5. Ιωάννης Παπαβασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

6. Κωνσταντίνος Λάμπρου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

7. Ευγενία Παπαθανασοπούλου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

8. Νικόλαος Γιαννακάκης, Μη εκτελεστικό μέλος

9. Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι πενταετής από 26.06.2026 έως 25.06.2031. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ : Επανακαθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των ιδιοτήτων τους και εκλογή των νέων μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας κατά πλειοψηφία αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε η οποία θα εξακολουθεί να είναι μικτή ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως κατωτέρω:

1. Βασίλης Μονογυιός, Τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική

2. Κωνσταντίνος Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

3. Καλλιόπη Παπαδοπούλου , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, από 26.06.2026 έως 25.06.2031και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει). Σε κάθε περίπτωση, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου δεν υπερβαίνει τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.